Course - Pérez sort vainqueur de la pluie et des incidents

Charger le lecteur audio

Auteur d'une deuxième pole position consécutive à domicile, Charles Leclerc avait Carlos Sainz à ses côtés pour une première ligne 100% Ferrari. Les Red Bull monopolisaient la seconde rangée avec Sergio Pérez et Max Verstappen, suivis par Lando Norris et George Russell.

Annoncées depuis plusieurs jours, les averses attendues se sont matérialisées... à quelques minutes de l'extinction des feux. La procédure de départ a été retardée de 16 minutes, laissant le temps à tous les concurrents de chausser les pneus pluie et non intermédiaires, et deux tours ont été parcourus derrière la voiture de sécurité avant que le drapeau rouge ne soit agité en raison de l'intensité de la pluie.

C'est à 16h05 que la procédure de départ a été relancée, derrière la voiture de sécurité à nouveau, avec un drapeau à damier à 18h quoi qu'il arrive en raison de la fenêtre de trois heures maximum à partir de 15h. Et dès le premier tour, malgré la neutralisation, Lance Stroll a percuté le rail à Massenet, tandis que Nicholas Latifi a heurté le Tecpro à l'épingle du Loews. Tous deux ont dû rentrer au stand, en raison d'une crevaison à l'arrière droit et d'un aileron avant endommagé respectivement.

Gasly rapide mais coincé

Le drapeau vert a été agité à la fin de la deuxième boucle, et le classement est logiquement resté inchangé dans le top 10 avec ce départ lancé. Les pneus intermédiaires se sont rapidement imposés comme les gommes les plus performantes avec Pierre Gasly, qui les a chaussés dès le début du troisième tour et a été imité par d'autres pilotes à partir de la septième boucle. Le Français avait beau être très rapide, il s'est vite retrouvé coincé derrière les derniers pilotes en pneus pluie, Alexander Albon et Zhou Guanyu – même si l'Anglo-Thaïlandais a ensuite tiré tout droit au premier virage, sans dommages.

Après 10 des 77 tours au programme, un Leclerc serein menait avec quatre secondes d'avance sur Sainz, six sur Pérez, huit sur Verstappen, 16 sur Norris, 18 sur Russell, 22 sur Alonso et 25 sur Hamilton. Gasly est parvenu à faire l'intérieur à Zhou à Mirabeau, puis à Ricciardo entre le Bureau de Tabac et la Piscine, atteignant la 12e place.

Erreur stratégique de Ferrari pour Leclerc

Se plaignait d'un manque d'adhérence, Hamilton est le premier pilote du top 10 à avoir adopté les intermédiaires, après 15 tours, avant de connaître une petite touchette avec Esteban Ocon quelques instants plus tard, n'arrivant pas à dépasser l'Alpine. L'aileron avant de la Mercedes a été légèrement endommagé.

Pérez est également passé par la pitlane dans la boucle suivante et a repris la piste juste devant Russell, mais derrière Norris. Leclerc et Verstappen sont finalement rentrés au stand au 18e tour... mais sont ressortis derrière Pérez, qui a pleinement bénéficié de son rythme en intermédiaires.

De nombreux pilotes ont fait le pari des pneus slicks aux alentours du 20e passage, notamment le nouveau leader Carlos Sainz... mais Leclerc aussi, et le Monégasque était furieux d'avoir fait un arrêt pour presque rien trois tours plus tôt ! Pérez et Verstappen ont subi le même sort un tour plus tard, mais le Mexicain a obtenu la tête de la course, tandis que le Néerlandais s'est maintenu troisième de justesse face à Leclerc, non sans franchir la ligne à la sortie des stands. Hamilton a également perdu gros face à Russell avec un deuxième arrêt, contre un seul pour son cadet.

Accident conséquent pour Schumacher

Au 25e tour, Pérez, Sainz, Verstappen et Leclerc se tenaient en quatre secondes aux avant-postes. Quelques instants plus tard, Mick Schumacher a perdu le contrôle de sa Haas dans l'enchaînement de la Piscine et a violemment percuté les Tecpro, entraînant une intervention de la voiture de sécurité. Le drapeau rouge a finalement été agité pour réparer la barrière.

La course a été relancée derrière la voiture de sécurité à 17h15 dans le 31e tour de course, avec trois quarts d'heure restant au chronomètre. Pérez (mediums) menait devant Sainz (durs usés), Verstappen (mediums), Leclerc (durs usés), Russell (mediums), Norris (durs usés), Alonso, Hamilton et Ocon (mediums). Ce dernier a toutefois écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué un accrochage.

Pérez assure

Malgré un gros blocage de roue à Mirabeau, Pérez n'a pas été menacé, maintenant Sainz à une seconde avant de creuser l'écart davantage. C'était très calme, et Norris, sixième, a profité du fait qu'Alonso ait joué le rôle de bouchon devant Hamilton le reste du peloton pour effectuer un dernier arrêt au 51e tour, chaussant des pneus tendres neufs sans perdre une seule place.

Sainz est toutefois revenu à moins d'une seconde de Pérez à 12 minutes de l'arrivée, le top 4 se regroupant ensuite en moins de deux secondes, mais aucune tentative de dépassement réaliste n'a pu être effectuée.

Sergio Pérez a ainsi remporté le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière devant Carlos Sainz et Max Verstappen, le podium échappant encore une fois au local de l'étape, Charles Leclerc. "Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. La saison est longue, mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça", a lancé le pilote Ferrari à la radio. Esteban Ocon, lui, a perdu les deux points de la neuvième place en raison de sa pénalité de cinq secondes.

Grand Prix de Monaco 2022