Course - Verstappen survole l'épilogue de la saison 2020

Comme le veut la tradition de la dernière décennie, Abu Dhabi demeure le crépuscule d'une saison de Formule 1, et malgré une année bouleversée par la crise du coronavirus, le tracé de Yas Marina n'a pas dérogé à la règle. Pour cette dernière vierge d'enjeu en ce qui concerne le titre mondial, le suspense ne manquait pas avec notamment des places à aller chercher au championnat constructeurs. Le tout au lendemain d'une séance de qualifications inhabituelles, qui a vu Max Verstappen se payer le scalp des deux Mercedes, peut-être handicapées par un problème de MGU-K, comme l'a révélé Toto Wolff, au point d'avoir quelques inquiétudes en vue de la course.

Côté stratégie, les trois premiers sur la grille (Verstappen, Bottas et Hamilton) avaient le bénéfice de s'élancer en pneus mediums grâce à leur pari réussi de la Q2. Hors du top 10, Ricciardo, Vettel, Pérez et Magnussen ont tenté le pari des pneus durs. Quant aux conditions au soleil couchant, elles étaient évidemment idéales avec 23°C dans l'air et 30°C sur la piste.

Pour cet ultime envol de la saison, les 20 protagonistes du dernier acte auront offert un départ d'une propreté impeccable, sans aucun bouleversement à l'avant avec un Verstappen sorti en tête devant les deux Mercedes, Bottas ayant conservé l'avantage sur Hamilton. Le Néerlandais s'est assez vite constitué un petit avantage en tête, son poursuivant finlandais parvenant à tenir la cadence, beaucoup plus qu'un Hamilton en retrait sur ce premier relais.

Un premier rebondissement dans la lutte pour le championnat constructeurs est intervenu au dixième tour, lorsque Pérez a dû s'immobiliser en raison d'un incident mécanique, déclenchant du même coup un déploiement de la voiture de sécurité virtuelle. Logiquement, très nombreux sont les pilotes à avoir saisi cette opportunité pour passer par les stands et chausser les pneus durs. Juste après le ballet observé dans les stands, la direction de course a finalement fait intervenir la voiture de sécurité pour évacuer la monoplace de Pérez.

Désormais chaussé des pneus durs, comme ses poursuivants, Verstappen a idéalement géré la relance de la course et conservé les commandes. À mi-course, le pilote Red Bull comptait sept secondes d'avance sur Bottas et neuf sur Hamilton, s'interrogeant toutefois sur la capacité des gommes blanches à tenir jusqu'à l'arrivée. Une question longtemps restée en suspens, mais les positions et les écarts évoluant peu, personne n'a pris le risque parmi les leaders d'effectuer un second passage par les stands.

Intouchable et jamais inquiété, Verstappen s'est imposé pour la deuxième fois cette saison, décrochant également la dixième victoire de sa carrière, devant Bottas et Hamilton, très discret. Albon a pris la quatrième place au terme d'une course solide, devant les deux McLaren de Norris et Sainz. L'Espagnol est dans le viseur des commissaires pour avoir piloté trop lentement dans les stands, mais l'écurie de Woking devrait toutefois boucler l'année au troisième rang du championnat constructeurs, devant Racing Point.

Auteur d'une course solide au prix d'un énorme premier relais en pneus durs, Ricciardo a pris la septième place (et le point du meilleur tour en course) devant Gasly, Ocon et Stroll. Aucune des deux Ferrari n'a terminé dans le top 10.

GP d'Abu Dhabi