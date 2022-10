Officiel - De Vries remplace Gasly chez AlphaTauri pour 2023

Charger le lecteur audio

AlphaTauri a annoncé le recrutement de Nyck de Vries pour la saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais va remplacer Pierre Gasly, en partance vers Alpine, et fera équipe aux côtés de Yuki Tsunoda, confirmé il y a quelques semaines.

Champion de Formule 2 lors de sa troisième saison complète dans la discipline en 2019, avec ART Grand Prix, puis Champion du monde de Formule E en 2020-21 lors de sa seconde année avec Mercedes (dont il était par ailleurs l'un des réservistes en F1 depuis 2020), De Vries a disputé en 2022 son tout premier Grand Prix dans le pinacle du sport automobile, du côté de Monza.

Initialement présent en Lombardie uniquement pour effectuer les Essais Libres 1 avec Aston Martin, dans le cadre de la règle obligeant les écuries à réserver deux séances d'EL1 à des rookies, le pilote de 27 ans a été appelé à la dernière minute pour suppléer Alexander Albon chez Williams à compter du samedi matin et des EL3, le Thaïlandais ayant été victime d'une crise d'appendicite.

À partir de là, De Vries s'est rapidement mis dans le bain et, lors de ses toutes premières qualifications au volant de la FW44, s'est payé le luxe non seulement de battre l'autre titulaire, Nicholas Latifi, mais également de se hisser directement en Q2. Parti huitième sur la grille, grâce à de nombreuses pénalités moteur ce week-end-là, il est demeuré dans le top 10 lors de la course pour s'adjuger finalement ses tout premiers points en Formule 1 en terminant neuvième pour son premier départ en discipline reine.

Dès le lendemain de cette course, De Vries a rencontré Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, pour évoquer son avenir. La firme autrichienne faisait ainsi volte-face par rapport à ses premières déclarations, à savoir qu'une place ne se libérerait chez AlphaTauri (pour laisser Gasly tenter l'aventure Alpine) qu'en cas d'arrivée de Colton Herta. Ce projet a échoué, l'Américain n'ayant pas rempli les conditions pour recevoir une Super Licence de la part de la FIA.

Par ailleurs pilote en Endurance, Nyck de Vries compte quatre participations aux 24 Heures du Mans lors des quatre dernières éditions et il fera donc en 2023 ses grands débuts en tant que titulaire en F1. N'étant plus lié à Mercedes, cette arrivée a été d'autant plus aisée pour lui qui figurait par ailleurs sur les tablettes d'Alpine (avec qui il a récemment participé à un test au Hungaroring) et bien entendu de Williams.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la Scuderia AlphaTauri pour 2023", a déclaré De Vries, "et je tiens à remercier Red Bull et l'équipe pour me donner l'opportunité de piloter en F1. Après la F2, j'ai pris un chemin légèrement différent avec le sport automobile, mais la F1 a toujours été mon rêve et je suis reconnaissant de pouvoir le réaliser. J'ai eu beaucoup d'occasions d'expérimenter les voitures 2022 cette année et je pense que cela m'a mis dans une excellente position pour la saison à venir, j'espère que cela a contribué à me préparer pour ce qui est à venir."

"Ayant passé la majeure partie de mon adolescence en Italie pour le karting, j'ai toujours eu l'impression d'être chez moi là-bas, donc c'est génial de rejoindre une équipe italienne, qui a déjà un vrai esprit de famille, et je suis impatient de rencontrer tout le monde et de commencer à construire notre relation avant la prochaine saison."