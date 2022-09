De Vries a appris qu'il piloterait la Williams pendant sa pause café

Charger le lecteur audio

Il fallait remonter jusqu'en 1978, toujours au Grand Prix d'Italie, pour voir un pilote prendre le volant de deux voitures différentes lors de la même épreuve. Mais à Monza cette année, Nyck de Vries a débuté son week-end en tant que pilote Aston Martin en EL1 et va le terminer comme pilote Williams titulaire !

Une appendicite a contraint Alexander Albon de jeter l'éponge samedi matin, Williams devait donc lui trouver un remplaçant rapidement. L'équipe a logiquement fait appel à De Vries qui, grâce à ses liens avec Mercedes, est réserviste pour la plupart des structures propulsées par le V6 allemand.

Interrogé par Motorsport.com sur les circonstances de sa promotion, De Vries a révélé qu'on lui avait transmis la nouvelle sur l'état de santé d'Albon pendant sa pause café ! "Je prenais un café dans le Paddock Club pour une apparition tôt le matin, c'était calme", a-t-il expliqué. "Je regardais le podium de F3 avec un cappuccino. Et puis James Vowles [responsable stratégie de Mercedes, ndlr] m'a passé un coup de fil, j'ai dû descendre rapidement chez Mercedes et tout le monde était plutôt content. En quelque sorte, j'ai un peu essayé de gérer les attentes, en disant 'attendons'."

"Ensuite, je suis allé chez Williams et Alex était malade malheureusement, mais j'espère qu'il sera bientôt de retour et qu'il se remettra vite. Pendant le briefing des EL3, il est devenu clair que c'était mon devoir d'être dans la voiture pour les EL3 et le reste du week-end. Tout cela s'est passé seulement une heure et demie avant les EL3, donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour me mettre rapidement dans le bain."

Titré en Formule 2 en 2019, De Vries n'avait pas reçu d'offres de la part d'équipes en F1 et avait alors pris l'étonnante décision de s'engager en Formule E. Le Championnat du monde électrique lui a permis d'ajouter une autre ligne à son palmarès, avec un sacre en 2021, sans que cela ne débloque sa situation en catégorie reine toutefois.

De Vries a ainsi révélé qu'il ne s'attendait plus à devenir un jour pilote de Formule 1 : "On passe tellement de temps à voyager et [une opportunité] n'arrive jamais tout à fait, alors on perd presque l'espoir de s'attendre à ce que ça puisse arriver. [L'opportunité] ne s'est même pas présentée avant le vendredi mais très tard le samedi, donc c'était vraiment à la dernière minute. Mais peut-être que c'était mieux, parce que dans ce cas on n'a pas l'occasion de réfléchir, simplement de se mettre au boulot."

De Vries prendra le départ du Grand Prix d'Italie en huitième position, conséquence des pénalités infligées aux nombreux pilotes ayant changé d'éléments moteur. Le Néerlandais a pris le 13e temps en qualifications, s'étant même payé le luxe d'éliminer en Q1 Nicholas Latifi, et aurait pu espérer mieux sans un blocage de roues lors de sa dernière tentative, provoqué par un changement involontaire de la répartition des freins. Au-delà de cette erreur, la performance de De Vries est impressionnante, surtout pour un pilote débutant n'ayant bouclé que 21 tours auparavant !

"On n'a que deux relais en EL3, parce que l'on a deux trains de pneus, et on ne fait pas de run long. Il n'y a donc pas le temps de se mettre doucement dans le bain, il faut simplement se donner à fond, forcer et apprendre rapidement pour être prêt pour les qualifications. Et je pense que nous avons fait du bon travail là-dessus. [...] En fin de compte, en passant en Q2 et en étant dans le mix, je pense que c'est du bon travail dans un délai aussi court."

"[Un départ dans le top 10] me fait un peu sourire, même si je suis dur avec moi-même et que je pense que j'aurais dû faire un meilleur travail. C'est super mais je veux aussi m'assurer que nous faisons nos devoirs ce [samedi] soir et que nous nous préparons. J'espère que nous pourrons construire notre course, prendre un bon départ, avoir de bons premiers tours, et ensuite se mettre dans le rythme. Je n'ai évidemment aucune idée [de mon rythme], je n'ai pas fait de long relais. Et puis peut-être rêver d'un point."