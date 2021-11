Distancé et en difficulté, Hamilton perd son optimisme

Défait par Max Verstappen pour la victoire au Grand Prix de Mexico, Lewis Hamilton voit son retard sur le Néerlandais passer à 19 points au championnat des pilotes, alors qu'il ne reste que quatre courses à disputer en cette saison 2021 de Formule 1. Les statistiques ne sont pas en la faveur du Britannique : depuis le début de la saison, quand Verstappen n'est pas impliqué dans des incidents, il finit immanquablement dans les deux premiers, auteur de neuf victoires et cinq deuxièmes places. De surcroît, il a dominé les deux derniers Grands Prix de main de maître, sur des pistes aux caractéristiques pourtant différentes.

Mercedes va espérer que le rapport de force ne soit pas aussi marqué sur un circuit d'Interlagos qui est également un terrain de chasse favorable à Red Bull. Si la domination du taureau rouge s'y confirmait, ce serait effectivement très mauvais signe pour Hamilton.

"Il reste quatre courses… 19 points, ça fait beaucoup de points, et [Verstappen] a remporté beaucoup de victoires cette année", a souligné l'Anglais après la course. "Je pense que s'ils conservent leur vitesse supérieure d'aujourd'hui lors des prochaines courses, alors nous serons en mauvaise posture. Je ne sais pas s'ils utiliseront cet aileron énorme qu'ils avaient aujourd'hui, nous le découvrirons en arrivant là-bas, mais j'espère que nous serons plus proches."

C'est déjà la onzième fois de sa carrière que Hamilton joue le titre en Formule 1, aussi ne se fait-il pas d'illusions sur la suite des événements dans un tel mano a mano, même s'il n'avait pas eu de concurrent si sérieux pour le titre en dehors de sa propre écurie depuis la bataille à quatre qui avait marqué la saison 2010.

Lorsqu'il lui a été demandé si la victoire était impérative au Brésil, Hamilton a nuancé : "Naturellement, je pense devoir gagner chaque course, car nous avons besoin de ces points supplémentaires, de ne pas perdre ces points, d'essayer d'en regagner. C'était l'objectif pour la dernière course, et la course précédente, et celle d'encore avant, ainsi qu'ici ce week-end. Mais ils sont juste trop rapides, alors nous donnons tout ce que nous avons mais malheureusement ça ne suffit pas pour se battre avec eux en ce moment."

Verstappen, lui, préfère garder les pieds sur terre et ne mettrait pas sa main à couper que Red Bull aura au Brésil le même avantage qu'à Mexico en matière de performance. Lorsqu'il lui a été demandé si la dynamique était désormais fermement dans son camp, Verstappen a répondu : "Je ne crois pas en la dynamique. À chaque course il faut que nous essayions d'être parfaits jusqu'au moindre détail et nous ne l'étions pas [en qualifications], alors les choses peuvent très vite mal tourner, ou bien tourner. Ça va être vraiment serré et passionnant jusqu'au bout. Ce circuit [Mexico, ndlr] a toujours été vraiment bon pour nous, je m'attends à ce que ça ne se passe pas comme aujourd'hui au Brésil."

