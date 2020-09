EL1 - Bottas devance Verstappen et bat le record du Mugello

Tous les pilotes ont pris la piste dès les premiers instants de la séance, à l'exception de la Racing Point de Lance Stroll, restée au garage pendant une demi-heure. Ces premiers essais du week-end revêtaient une importance particulière pour l'ensemble du plateau puisque le Mugello n'avait pas été visité par la F1 depuis des essais en 2012.

Pour McLaren, la séance était encore plus cruciale : Carlos Sainz testait un nouveau museau inspiré par Mercedes, d'une importance majeure compte tenu du gel des monoplaces qui sera acté au-delà du 30 septembre.

"Nous voulons simplement collecter des données car nous avons trouvé une bonne direction en soufflerie", explique le directeur d'équipe Andreas Seidl. "C'est quelque chose que nous voulons confirmer en piste tout d'abord, avant de décider si c'est quelque chose que nous voulons apporter en piste plus tard cette année."

"[Le museau] n'est pas encore en état d'être utilisé en course. Aujourd'hui, ce sont vraiment des essais expérimentaux pour collecter des données à des fins de comparaison avec ce que nous avons vu en soufflerie avant de prendre une décision finale. Si c'est positif, nous espérons pouvoir l'apporter d'ici les deux ou trois prochaines courses. Espérons que le gain soit suffisamment clair pour qu'il devienne la norme."

Valtteri Bottas a donné le ton avec un premier tour en 1'22"124 chaussé de pneus durs, avant d'enchaîner avec plusieurs boucles en 1'20, mais c'est Pierre Gasly qui est devenu le premier pilote à tourner en moins de 80 secondes : 1'19"859 avec les mediums.

Lire aussi : La victoire de Pierre Gasly vécue de l'intérieur

Lors des 40 minutes à l'issue desquelles un train de pneumatiques doit être rendu à Pirelli, quatre pilotes ont fait mieux que le nouveau vainqueur en Grand Prix : Max Verstappen en 1'19"017 (durs), Lewis Hamilton en 1'19"069 (mediums), Charles Leclerc en 1'19"468 (mediums) et Valtteri Bottas en 1'19"754 (durs). Hamilton s'est d'ailleurs fait une petite frayeur en rentrant au stand avec seulement six secondes de marge sur la deadline des 40 minutes.

Les Haas fermaient la marche à plus de 2,3 secondes du meilleur temps, et Romain Grosjean allait se plaindre de son groupe propulseur : "Il y a un problème avec le moteur", déplorait le Français à la radio. "Je n'ai pas de puissance du tout entre les virages 2 et 3, 4 et 5, 10 et 11. Je ne sais pas ce qu'ils font avec la stratégie." Ce n'était pas une excellente nouvelle pour Grosjean, qui dispose d'un nouveau turbo et MGU-H.

Il y avait en tout cas de la marge pour faire mieux, et pas qu'un peu. Le record du circuit établi par Rubens Barrichello au volant de la toute-puissante Ferrari F2004 il y a 16 ans, en 1'18"704, n'a pas fait long feu, alors que les concurrents testaient les pneus tendres. Valtteri Bottas est allé quasiment une seconde plus vite, en 1'17"879, devançant Max Verstappen d'un demi-dixième.

Suivent Charles Leclerc, auteur d'une encourageante troisième place, avec trois dixièmes de déficit, devant Lewis Hamilton à une demi-seconde. Pierre Gasly complète le top 5 en 1'18"676, juste devant son compatriote Esteban Ocon et son coéquipier Daniil Kvyat. Lando Norris, Alexander Albon et Daniel Ricciardo sont les derniers membres du top 10, alors que Sebastian Vettel n'est que 13e, avec plus d'une seconde de retard sur l'autre Ferrari, celle de Leclerc.

Les Racing Point sont en fond de classement mais ont réalisé leur meilleur chrono en pneus durs ; elles ne devancent que la Williams de Nicholas Latifi, qui a également conclu la séance avec les gommes à bandes blanches et s'est fait remarquer par un tête-à-queue dans le premier secteur.

Grand Prix de Toscane - Essais Libres 1

Voir aussi :