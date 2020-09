Pas de décision imminente pour les pilotes Red Bull et AlphaTauri

En s'imposant brillamment à Monza le week-end dernier, Pierre Gasly a-t-il rebattu les cartes dans le giron Red Bull ? Le Français s'est dit "prêt" à réintégrer l'écurie mère l'année prochaine tout en se refusant de trop y penser, alors qu'il évolue comme un poisson dans l'eau chez AlphaTauri. Avant même sa victoire au Grand Prix d'Italie, les performances du pilote tricolore alimentaient le débat et la comparaison avec celles d'Alexander Albon chez Red Bull Racing. Il y a un an, les deux hommes avaient échangé leur baquet et le sentiment d'une dynamique inversée est aujourd'hui inévitable.

On le sait, Red Bull a la main sur la répartition de ses pilotes en F1 entre les deux écuries qui lui appartiennent. La politique ne changera pas et chez AlphaTauri, on se doit d'attendre la décision prise par les dirigeants autrichiens. Sur ce point, il semble que la patience soit requise et que Christian Horner et consorts veuillent se donner un peu de temps pour sceller l'avenir de Gasly et Albon, mais aussi de Daniil Kvyat. Max Verstappen est évidemment exempt de cette équation.

"Vous savez, la question des pilotes se posera avec Red Bull à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre", confie Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, au micro de Sky Sports. "Nous verrons comment tout ça se poursuit. Puis Red Bull prendra une décision pour savoir quel pilote court dans quelle équipe."

La situation d'AlphaTauri est paradoxale, car si toute l'écurie espère conserver les services de Gasly en 2021, la décision ne lui appartient pas. La vocation de la structure italienne demeure de former et alimenter l'écurie mère.

"Il [Pierre Gasly] fait partie des meilleurs jeunes pilotes Red Bull", insiste Tost. "Il est capable de gagner des courses, au moins une jusqu'à présent. Mais il a aussi montré par le passé qu'il pouvait en gagner, ainsi que des titres, et c'est important. C'est pourquoi j'ai énormément d'estime pour lui, car à Monza il a réalisé une course vraiment fantastique. La manière dont il a contrôlé le rythme, comment il a fait en sorte que Carlos [Sainz] n'ait aucune chance de le doubler... Il a très bien lu la course, il a réagi constamment. Il a fait une course très, très mature. C'est pourquoi je l'estime beaucoup."