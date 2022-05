EL2 - Leclerc poursuit sa marche en avant

Charger le lecteur audio

Très populaires au début de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco, les pneus durs étaient snobés et les mediums préférées au coup d'envoi de la seconde séance de la journée. Seuls les pilotes Ferrari ont effectué leur première tentative chronométrée avec les enveloppes à flancs blancs, Charles Leclerc prenant même le meilleur temps en 1'15"762 avant d'être détrôné par Max Verstappen (1'14"915). Ce fut ensuite au tour de Sergio Pérez de faire mieux avec un tour de 1'14"001.

Si Sebastian Vettel a échappé de peu à la sanction avec un travers dans le complexe de la Piscine, Daniel Ricciardo n'a pas eu autant de chance. Alors que les pilotes gagnaient en confiance dans les rues de la Principauté et s'autorisaient à prendre de plus en plus de risques, l'Australien a perdu le contrôle de sa McLaren dans la première chicane et a heurté le rail, provoquant la sortie du drapeau rouge.

Dix minutes plus tard, le temps de nettoyer la piste et d'agiter le drapeau vert, les pneus mediums ont fait place aux tendres pour des simulations de qualifications. Et bien que Red Bull ait initialement eu l'avantage, Pérez abaissant la meilleure marque à 1'13"324, Ferrari a eu le dernier mot : à trois reprises, Leclerc a battu le meilleur temps, s'arrêtant sur un 1'12"656 avec 44 millièmes d'avance sur Carlos Sainz, trois dixièmes sur Pérez et quatre sur Verstappen.

Le Monégasque aurait pu tourner encore plus vite, néanmoins son tour a été avorté en raison du trafic. Et avec un dernier quart d'heure de séance consacré aux simulations de relais de course, le meilleur temps de Leclerc n'a pas été amélioré.

Le pilote Ferrari a donc fait carton plein en prenant le meilleur temps des deux séances du vendredi. Après le cheval cabré et le taureau rouge, la première voiture classée était celle de Lando Norris, qui accusait un retard de six dixièmes. Russell, Gasly, Alonso, Vettel et Tsunoda complétaient le top 10.

Au-delà du crash de Ricciardo, d'autres pilotes se sont fait surprendre durant la séance. Plusieurs ont tiré tout droit à l'entrée du premier virage, tandis que Norris et George Russell ont dû écourter leur simulation de qualifications après avoir tutoyé les rails.

