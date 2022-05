Hamilton : "Comme s'il y avait 100 bosses en une ligne droite"

Charger le lecteur audio

En dépit de progrès notables à Barcelone, Mercedes avait la conviction de ne pas en avoir terminé le marsouinage. Non seulement cela s'est vérifié à Monaco lors des premiers essais libres ce vendredi, mais surtout Lewis Hamilton décrit une sensation de rebond jamais rencontrée encore. Sans aucun doute est-elle liée aux caractéristiques très atypiques du tracé de la Principauté. Toujours est-il que le bilan a de quoi donner mal à la tête pour le Britannique !

"C'est le circuit le plus bosselé que j'ai jamais vu, probablement le plus bosselé ou j'ai jamais piloté", assure-t-il. "Donc premièrement ça rend les choses difficiles, et deuxièmement notre voiture globalement… rebondit énormément. C'est différent, c'est un rebond différent de ce que l'on a expérimenté auparavant. C'est à cause des basses vitesses aussi, donc ce n'est pas l'aéro. Je pense que ce sont simplement les bosses sur le circuit qui aggravent les choses. On se bat avec la voiture pour assembler un tour, c'est très différent. Je ne me souviens pas avoir vécu ça auparavant."

"Je me souviens de ma première année ici, avec une voiture légère et agile, c'était tellement mieux. Mais maintenant on a ces voitures super lourdes, plus lourdes que jamais, et les zones de freinage sont différentes. C'est fou qu'en 2022 les pistes ne soit pas lisses quand elles ont été resurfacées. Comme je l'ai dit, assembler un tour est difficile, mais on a fait des progrès avant cette séance. Quand on enchaîne les tours, on a l'impression que l'adhérence n'est pas terrible. On a les yeux exorbités [à cause du rebond, ndlr]. On a du travail à faire ce soir pour régler ça. Comme prévu, je ne pensais pas que l'on serait aussi rapide que les Ferrari et les Red Bull, on se bat pour essayer de rester devant les McLaren pour le moment."

Dixième de la première séance, Lewis Hamilton a terminé beaucoup plus loin lors de la seconde, où l'une de ses tentatives a échoué dès le freinage de Mirabeau, qui s'est conclu par une prise d'échappatoire. Le pilote Mercedes n'est pas inquiet pour la suite mais reste marqué par les sensations très désagréables au volant.

"Ça rebondit mais c'est une sensation différente", répète-t-il. "C'est comme s'il y avait 100 bosses en une ligne droite. Je ne sais pas comment c'est pour les autres, ou s'ils vivent la même chose, mais c'est le tour de montagnes russes le plus chaotique."

"Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion d'assembler un bon tour. Je pense que les meilleurs tours de la journée étaient en EL1. On va étudier les données. J'espère vraiment une meilleure journée demain. Je sens que la voiture a le potentiel, mais il y a toutes ces choses qui ont été gênantes. On ne va pas arrêter de se battre."