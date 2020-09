EL2 - La Ferrari de Vettel rend l'âme, Hamilton déroule

30°C dans l'air, 41°C en piste : le mercure à Silverstone est monté d'un cran par rapport aux conditions matinales. Grande-Bretagne oblige, nous sommes encore loin des températures rencontrées en France ce vendredi, mais il ne s'en s'agit pas moins que de la journée la plus chaude connue par le circuit anglais cette année !

Une nouvelle fois, il n'est pas nécessaire d'attendre bien longtemps pour voir Bottas hisser sa Mercedes au sommet de la hiérarchie avec un 1'25"917 le plaçant une seconde pleine devant son plus proche poursuivant (Hülkenberg), jusqu'à ce que Lewis Hamilton n'enregistre après 25 minutes de séance un chrono plus rapide que celui de son équipier de… 0"006 !

Évaluation des pneus

Pour les pilotes Mercedes, d'ailleurs, "il ne s'agit pas de savoir s'ils ont le rythme pour les qualifications", fait remarquer Jenson Button sur Sky Sports F1. "Ils ont une telle avance que l'essentiel pour eux est de s'assurer de savoir faire fonctionner les pneus dont les pressions sont gigantesques ce week-end, et de sereinement préparer les conditions de course." Ce que les monoplaces n'ayant laissé aucune victoire de côté depuis le début de la saison peuvent se permettre de faire : leur plus proche poursuivant, Verstappen, évolue à près de six dixièmes au tour.

Après le passage des pneumatiques tendres (marque rouge) en début de séance, la majorité des pilotes du plateau se lance dans l'évaluation des performances sur de longs runs chaussés des gommes dures (marque blanche) ou mediums (marque jaune). Roulant peu, Red Bull ne semble pas particulièrement intéressé par le fait de pousser aussi loin que Ferrari, par exemple, qui constate à quel point l'avant et l'arrière gauche fatiguent et souffrent de bullage. Quelques pilotes voient par ailleurs leurs temps annulés pour avoir excédé les limites de la piste, tandis que Nico Hülkenberg se plaint à répétition d'un inconfort dans le baquet, au dos duquel l'Allemand dit ressentir du mouvement.

Vettel en panne !

Une grosse fuite provenant de sous la Ferrari de Vettel immobilise l'Allemand dans l'ancienne ligne droite des stands à sept minutes de la fin de séance. L'éparpillement de liquide sur la piste impose l'intervention de la Voiture de Sécurité Virtuelle. Ce qui apparaît initialement comme une défaillance d'apparence mécanique pourrait avoir été provoqué par le talonnage de la monoplace contre un vibreur, quelques virages auparavant, conséquence d'une prise d'un virage bien large par le pilote de la machine #5.

C'est alors qu'est agité le drapeau rouge indiquant la neutralisation de la session, au moment où s'immobilise à son tour Giovinazzi avec son Alfa Romeo dans le dégagement de Becketts, après avoir visiblement perdu la puissance.