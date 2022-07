EL3 - Latifi crée la surprise !

Charger le lecteur audio

Les conditions étaient drastiquement différentes de la veille pour ces Essais Libres 3 du Grand Prix de Hongrie, une forte averse s'étant abattue sur le Hungaroring dans l'heure qui a précédé cette séance.

Des conditions similaires sont attendues pour les qualifications, mais personne ne s'est précipité en piste au début de la séance. Les Ferrari étaient les premières en action, Charles Leclerc ayant donné le ton en 1'46 avant de signer un 1'43"364 qui allait rester la référence pendant la quasi-totalité de la séance. Il a longtemps devancé de près d'une seconde Sebastian Vettel et Carlos Sainz, alors que Fernando Alonso, lui, était le seul pilote à tourner en gommes intermédiaires et non en pneus pluie ; le pilote Alpine était en 1'49.

Les Red Bull et les Mercedes étaient les dernières à prendre la piste : Lewis Hamilton n'est sorti de stands qu'à la mi-séance, Sergio Pérez et Max Verstappen à une vingtaine de minutes du drapeau à damier. C'est alors que la plupart des concurrents ont chaussé les intermédiaires à leur tour grâce à l'amélioration des conditions, et Fernando Alonso fait partie des rares pilotes ayant rapidement progressé avec ce composé (avec Verstappen et Lance Stroll bien plus loin) : l'Ibère s'est hissé au deuxième rang, à deux dixièmes de Leclerc.

Cependant, la séance a été interrompue au drapeau rouge à neuf minutes de son terme lorsque Sebastian Vettel a perdu le contrôle de son Aston Martin à l'approche du virage 10 et a percuté le mur. L'Allemand était indemne, mais il ne restait que quatre minutes au compteur lorsque le drapeau vert a été agité.

Les derniers tours lancés ont vu Leclerc enfoncer le clou en 1'42"141... mais à la surprise générale, Nicholas Latifi lui a ravi le meilleur temps, et pas de peu : 1'41"480 ! Alexander Albon complétait un beau tir groupé des Williams dans le top 3, en 1'42"381. Suivaient Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lando Norris. Le top 10 était complété par les deux meilleurs pilotes ayant réalisé leur meilleur chrono en pneus pluie, à savoir Sebastian Vettel et Kevin Magnussen.

En dehors de l'accident de Vettel et de nombreuses sorties de piste dans les échappatoires, Pierre Gasly s'est fait remarquer par un tête-à-queue à la chicane, alors que Charles Leclerc a réalisé un 360° à la sortie du virage 3.

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 3