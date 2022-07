Leclerc révèle avoir eu un déclic après le sprint en Autriche

Charger le lecteur audio

Charles Leclerc a indiqué que les changements effectués le samedi soir après la course sprint du GP d'Autriche au début du mois avaient transformé sa saison 2022 de Formule 1. Le Monégasque n'a pas voulu s'étendre sur ce qu'il voulait dire, mais il a suggéré que l'élément clé était une modification de son style de pilotage.

Les voitures sont en conditions de parc fermé après les sprints, et les équipes ne peuvent modifier que des paramètres tels que la pression des pneus et l'angle de l'aileron avant. Après les changements qu'il évoque, Leclerc a remporté le GP d'Autriche, et il menait en France le week-end dernier lorsqu'il s'est accidenté.

"Il semble que nous ayons une voiture forte", a déclaré Leclerc au début du week-end du GP de Hongrie, ce qu'il a confirmé en signant le meilleur temps des Essais Libres 2 ce vendredi au Hungaroring puis le deuxième temps sous la pluie des EL3.

"Ce qui me surprend le plus c'est surtout notre rythme de course, et la gestion des pneus a été bonne depuis l'Autriche. Nous avons changé quelques éléments samedi soir après le sprint, surtout au niveau du pilotage, et cela semble me faire progresser. C'est donc positif pour le reste de la saison. Mais en qualifications, ils [Red Bull] semblent toujours être assez performants."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il était confiant de pouvoir gagner en Hongrie, il a répondu : "Je pense que le Paul Ricard et Budapest sont deux circuits où j'ai eu un peu plus de difficultés par le passé, personnellement. Mais c'était aussi le cas en Australie, et au final j'ai réussi à faire un super week-end. J'espère donc que ce week-end, je pourrai également inverser la tendance. "

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Leclerc pense qu'il a encore une chance de battre son rival Max Verstappen pour le titre, malgré les revers enregistrés lors des dernières courses. "Je pense que le rythme est maintenant là pour gagner le championnat. Nous avons juste besoin de tout mettre bout à bout. La fiabilité a été un problème cette année, et nous avons perdu beaucoup de points, et nous allons essayer de nous améliorer à partir de là."

"Avec un peu de chance, si nous ne subissons pas cela pendant le reste de l'année, tout est encore possible. Je reste toujours positif pour le reste de l'année. Je pense que si nous gagnons toutes les courses et qu'il [Verstappen] termine toujours deuxième, nous pouvons encore gagner ! Donc, je compte sur moi pour faire ça, même si c'est une tâche assez difficile. Nous verrons bien comment ça se passe. Évidemment, c'est un objectif très, très optimiste, mais je ne veux pas regarder ça de manière plus négative. "

Leclerc assure ne pas ressentir le poids de l'attente alors que Ferrari cherche à remporter son premier Championnat du monde des pilotes depuis la victoire de Kimi Räikkönen en 2007. "Non, vraiment pas. Je ne pense pas à ça. Même si Ferrari reste le Ferrari des années 2000 ou quoi, l'équipe est très différente, et nous sommes dans une situation différente."

"Les dernières années ont été très difficiles pour nous, nous avons fait un bond incroyable de l'année dernière à cette année pour nous battre pour des victoires. Évidemment, l'objectif reste d'être Champion du monde, et c'est toujours le même pour moi, même si maintenant ça va être plus difficile. Mais le fait que cela fait tant d'années que nous n'avons pas remporté le championnat des pilotes n'ajoute pas de pression."