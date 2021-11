EL3 - Pérez en tête avant les qualifs

Red Bull Racing va-t-il être menacé par quiconque lors des qualifications du Grand Prix de Mexico ? À se fier au scénario des deux dernières séances d'essais libres, cela paraît peu probable. Après Max Verstappen en EL2, Sergio Pérez a signé le meilleur temps des EL3 devant son coéquipier, avec une large avance sur les Mercedes.

Cette séance a commencé de manière très calme, puisque George Russell, Yuki Tsunoda et Lance Stroll sont les seuls pilotes à avoir roulé dans le premier quart d'heure. Tsunoda et Stroll avaient déjà été équipés de nouveaux éléments du groupe propulseur hier ; c'est désormais le cas de Lando Norris et d'Esteban Ocon également, ces quatre compétiteurs se retrouvant relégués en fond de grille – probablement pour le plaisir de Haas et son directeur Günther Steiner.

Ce manque d'enthousiasme en début de séance s'expliquait par la présence d'huile au virage 4 à la suite des qualifications du Freightliner GTM. Du sable a été appliqué à l'endroit critique, mais la piste restait néanmoins glissante, et les chronos ont peiné à descendre en dessous de ceux signés hier, malgré les simulations de qualifications réalisées ce matin.

Une fois que les top teams ont pris la piste, Lewis Hamilton a pris l'avantage en tendres en 1'18"770, Valtteri Bottas grappillant un dixième en 1'18"661. Sergio Pérez s'est emparé de la première place devant son public avec un temps de 1'18"625, avant que Charles Leclerc ne se propulse aux avant-postes en 1'18"213. Pérez a riposté en 1'17"934.

Mais où était Max Verstappen ? Sa première tentative a été infructueuse à cause du trafic, mais le Néerlandais n'a pas tardé à faire parler la poudre, avec un 1'17"537 puis un 1'17"217. Et si Verstappen a longtemps occupé le premier rang, Pérez a finalement fait mieux à moins de cinq minutes du drapeau à damier, auteur d'un 1'17"024. Le public acquis à sa cause a acclamé ce chrono, et Verstappen n'est pas parvenu à reprendre la tête par la suite, avec un travers à la sortie du virage 3.

Troisième, Lewis Hamilton était relégué à six dixièmes et demi de Pérez. "Six dixièmes et demi", a soufflé le septuple Champion du monde à la radio, visiblement ébahi par l'information. Les Mercedes étaient compétitives dans le premier secteur, avec ses deux longues lignes droites, mais souffraient manifestement dans les autres partiels. Valtteri Bottas, lui, n'était qu'à trois centièmes de son équipier.

Au-delà du top 4, c'était extrêmement serré : Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lando Norris et Lance Stroll se tenaient en trois dixièmes à peine. En d'autres termes, Ferrari, AlphaTauri, McLaren et Aston Martin étaient au coude-à-coude, montrant un net progrès pour la structure de Woking. Les Alpine, en revanche, sont en grande difficulté aux 15e et 16e rangs.

La seule pirouette de la séance est à mettre à l'actif de Charles Leclerc, parti en tête-à-queue à la sortie du virage 3. En revanche, nombreux sont ceux qui ont tiré tout-droit au premier virage, notamment Lando Norris à deux reprises, ainsi que Lewis Hamilton et Fernando Alonso, tous deux auteurs d'un gros blocage de roue.

Grand Prix de Mexico - Essais Libres 3