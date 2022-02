L'évolution "fantastique" de la F1 ravit Ocon

Charger le lecteur audio

Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, regorge d'idées pour améliorer son produit et attirer de nouveaux fans. Au-delà de la série-documentaire Drive To Survive de Netflix, la F1 a mis en place des courses sprint pour décider de la grille lors de trois Grands Prix en 2021, a instauré un budget plafonné lors de cette même saison et a remodelé ses voitures à compter de cette année.

Bien sûr, certains amoureux de la F1 n'apprécient guère la direction que prend le championnat, qui fait la part belle au spectacle. Toutefois, Esteban Ocon est comblé. Le pilote Alpine a tenu à féliciter les responsables de la F1 pour leur volonté d'innover.

"Je pense que la manière dont la Formule 1 évolue est fantastique", a-t-il indiqué. "Bien sûr, il y a toujours des choses que nous pouvons améliorer, mais je pense qu'avec la manière dont nous essayons des choses, dont les courses sont intéressantes et dont il y a des opportunités aujourd'hui, tout est fou jusqu'au dernier tour."

"Ce dernier tour [au GP d'Abu Dhabi 2021] résume bien toute la saison parce que ça a été comme ça en 2020, ça a été comme ça en 2021. Et si nous faisons en sorte que les [écarts] diminuent, je pense que [la F1] dépassera probablement le football en termes d'intérêt [des spectateurs]."

"Tout le monde parle de la Formule 1. J'ai quelques amis qui n'étaient pas vraiment intéressés par le championnat et qui regardent tout aujourd'hui. C'est vraiment super. C'est aussi sympa que nous ayons essayé de nouveaux formats parce que cela nous a donné une chance de nous battre même si nous n'étions pas assez rapides pour entrer dans le top 10."

Il n'est pas surprenant qu'Ocon garde un excellent souvenir de la saison 2021 puisque l'an passé, il a remporté sa première victoire en catégorie reine au Grand Prix de Hongrie. Selon lui, la réduction des écarts de performance entre les équipes a permis aux écuries de milieu de grille de se battre bien plus souvent pour le podium, voire mieux, lorsque les pilotes des top teams connaissaient des coups durs.

Entre 2014, première année de l'ère hybride, et 2019, aucun pilote d'une équipe hors du top 3 constructeurs n'a triomphé en Grand Prix. Depuis 2020, ils sont quatre à y être parvenus : en plus du succès d'Ocon, Pierre Gasly l'a emporté à Monza en 2020, Daniel Ricciardo a offert à McLaren sa première victoire en neuf ans sur ce même tracé l'année suivante, et Sergio Pérez s'est également illustré au Grand Prix de Sakhir 2020.

"Je me souviens qu'en 2017, 2018, finir sixième ressemblait à une victoire", a ajouté le Français. "Nous n'avions jamais l'opportunité de finir sur le podium ou d'être devant, jamais. Maintenant, vous avez vu Daniel, vous avez vu Pierre, vous m'avez vu moi, vous avez vu tellement de voitures différentes sur le podium. C'est incroyable, c'est ce que nous voulons. Je pense que personne en F1 ne dira qu'il s'oppose à ça."

Avec Jonathan Noble et Luke Smith