Les évolutions de Haas rendent Magnussen "un peu anxieux"

Cette saison, Haas s'est différencié de ses camarades de jeu en préférant peaufiner un package existant plutôt que de se jeter à corps perdu dans le développement de sa F1. Ainsi, après 12 Grands Prix disputés, Haas n'a toujours pas fait évoluer la VF-22.

Et force est de constater que la méthode de la structure américaine fonctionne puisque Haas a déjà inscrit 34 points, plus que les exercices 2019, 2020 et 2021 réunis, et a signé au Grand Prix d'Autriche son meilleur week-end depuis 2018 en glanant 14 points, le tout avec une voiture qui est restée sensiblement la même depuis le mois de mars.

Néanmoins, Haas va enfin introduire plusieurs nouvelles pièces en Hongrie. La première évolution de l'année sera installée sur la monoplace de Kevin Magnussen tandis que Mick Schumacher devra patienter jusqu'à la rentrée des classes, à la fin du mois d'août. Le pilote danois est toutefois stressé par ce changement puisqu'il peut être bon comme mauvais.

"Nous avons vu cette année que nous avons trouvé plus de performance que ce que nous pensions avec [ce package]", a-t-il expliqué. "En gros, nous n'avons pas vraiment amélioré [la voiture] depuis les essais hivernaux. Ça a été un peu surprenant de voir à quel point nous avons pu extraire plus de performance."

"Lorsque l'on installe un nouveau package, c'est un petit peu… Je suis un peu anxieux de voir si ça va simplement être une amélioration en plus de ce que nous avons maintenant ou si ça va être un pas en arrière et que l'on travaillera vers quelque chose avec plus de potentiel. Je ne sais pas. Ça va être intéressant à voir."

Les mauvaises expériences, Magnussen les connaît bien. En 2019, la première évolution majeure de l'équipe américaine de l'année s'est avérée si imprévisible que Haas a fini par revenir à son package initial en milieu de saison.

"Nous aimerions tous mettre de nouvelles pièces sur la voiture et être plus rapides de quelques dixièmes mais je ne crois pas que ça marche comme ça", a-t-il ajouté. "On débloque plus de potentiel et, plus on apprend, plus les choses vont vite."

Avec Luke Smith