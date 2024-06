Les évolutions VCARB "encourageantes" malgré des qualifs ratées

Depuis le début de la saison, Yuki Tsunoda porte l'écurie VCARB en figurant régulièrement dans le top dix. Mais depuis le Grand Prix d'Emilie-Romagne, le Japonais voit son coéquipier Daniel Ricciardo revenir dans la bataille avec deux Q3 en Italie puis au Canada.

Ce week-end, l'écurie basée à Faenza souhaite passer une autre étape dans son développement en apportant un certain nombre de mises à jour à la monoplace, dont un nouveau plancher. Cependant, Ricciardo et Tsunoda ont eu du mal à trouver du rythme lors des trois séances d'essais libres et n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième partie des qualifications, l'Australien échouant à la 18e place, une position derrière Tsunoda sur la grille de départ.

Malgré ce résultat, Ricciardo a expliqué que cette contre-performance pouvait être attribuée à un manque de compréhension des nouveaux composants, et non aux améliorations elles-mêmes : "J'aime à penser qu'il y a encore un peu plus de choses à comprendre dans le package, donc c'est quelque chose que nous allons continuer à faire. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en essais, nous étions beaucoup plus déséquilibrés et en qualifications, la voiture semblait beaucoup plus cohérente."

"En fait, je n'ai pas trouvé que la voiture était trop déséquilibrée lors des qualifications. Bien sûr, il y a des virages où vous pensez qu'elle devrait être à fond ou autre, alors vous savez que vous manquez peut-être encore un peu de charge, mais en général, je me suis senti beaucoup mieux qu'hier."

"Je n'ai pas encore parlé à Yuki, mais je ne pense pas qu'il ait été trop mécontent des sensations de la voiture. Je pense que nous ne sommes tout simplement pas très rapides. Normalement, vous mettez trois trains de pneus en Q1... cela ne vous garantit jamais une place en Q2 mais cela vous donne une bien meilleure chance. Évidemment, le fait de ne pas y arriver montre simplement que nous n'avons pas le rythme pour le moment avec cette configuration actuelle, alors nous allons continuer à travailler."

Entre les deux séances d'essais du vendredi et celle du samedi, VCARB a procédé à plusieurs changements sur sa monoplace. Commentant le travail effectué par son équipe entre ces deux journées, Ricciardo a ajouté : "Hier, j'ai eu l'impression que nous essayions encore de combattre la voiture, alors nous avons fait des changements plus importants pendant la nuit."

"Nous n'avons probablement pas encore atteint la perfection et c'est peut-être ce qui est encourageant, mais j'ai l'impression que nous avons fait du bon travail pendant la nuit pour mettre la voiture dans une meilleure position. Je me suis senti mieux aujourd'hui. Je me sentais plus à l'aise et plus confiant, mais malheureusement, sur ce point, le chronomètre nous place au même point qu'hier."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Une mauvaise préparation ?

Yuki Tsunoda, 17e sur la grille, met fin à une série de quatre qualifications en Q3 consécutives. Sa dernière élimination en Q1 remonte au Grand Prix de Chine où il s'était élancé de la 19e place. À Barcelone, le pilote japonais a été surpris par sa position finale, déçu d'avoir manqué une place dans le top 15. Cependant, comme son coéquipier, Tsunoda estime que les améliorations apportées aux monoplaces de l'équipe VCARB sont encourageantes.

"La mise à jour semble fonctionner comme nous l'avions prévu. Je pense donc que le package fonctionne. Il ne fait rien d'étrange, mais c'est juste qu'il y a quelque chose cette semaine... nous avons essayé plusieurs choses, mais nous n'avons pas été en mesure d'inverser la tendance. La 17e place est très loin du résultat que je voulais ou de ce que j'attendais de ce tour. Au moins, je me sens capable de maximiser quelque chose, mais en même temps, je suis très déçu de la 17e place sur ce tour."

Suggérant que l'équipe avait des lacunes lors de la préparation du week-end, le pilote japonais a ajouté : "J'espère que c'est spécifique au circuit. J'espère également que nous savons ce que nous aurions pu faire de mieux pour nous préparer cette semaine et ce qui nous manque pour améliorer la situation actuelle. Nous n'avons pas réussi la mise en place cette semaine, et c'était probablement la limite principale."