Pour Alonso, Alpine doit se tourner bientôt vers 2023

Certaines écuries devraient-elles d'ores et déjà consacrer leur énergie au développement en vue de la saison prochaine ? C'est ce que pense Fernando Alonso. Alpine est, avec Red Bull, l'une des deux seules équipes dont la position dans la hiérarchie n'ait pas vraiment changé avec l'avènement de la nouvelle réglementation technique, avec 81 points au compteur contre 77 l'an passé. Selon Alonso, il est d'ores et déjà crucial de se concentrer sur la monoplace à venir afin de gagner du terrain en 2023, plutôt que d'essayer d'imiter Mercedes en grappillant de précieux dixièmes avec l'A522.

"Je pense que ça ne va pas être si facile pour nous [de jouer la victoire en 2022]", estime l'Ibère. "[Mercedes] a une immense organisation et nous savions qu'ils allaient revenir tôt ou tard. Pour nous, c'est plutôt un programme à moyen ou long terme quand nous essayons de progresser autant qu'eux. Je pense donc qu'il s'agit pour nous de commencer la voiture de l'an prochain suffisamment tôt pour ne pas compromettre le projet suivant."

"Les grandes équipes, elles peuvent commencer la voiture de l'an prochain et en même temps, en parallèle, continuer à améliorer celle de cette année. Pour les autres écuries, c'est davantage un challenge."

Bien sûr, il faut nuancer les propos d'Alonso. Le plafond budgétaire et surtout le handicap aéro en vigueur depuis l'an dernier empêchent de telles disparités au niveau du développement, puisque le travail en CFD et en soufflerie est désormais nettement restreint et ajusté de manière favorable aux écuries moins bien placées. Sur le premier semestre 2022, Alpine avait ainsi droit à 192 runs en soufflerie de plus que Mercedes.

De surcroît, en évoquant le projet 2023, ce double Champion du monde en fin de contrat, toujours habile médiatiquement, n'hésite pas à rappeler qu'il voit son avenir chez Alpine, qu'importe que son baquet soit menacé par Oscar Piastri…

Quant à analyser les faiblesses de l'Alpine A522, Alonso ajoute : "Je pense que nous sommes un petit peu en deçà dans certains virages. Je dirais que les virages lents ne sont pas notre point fort actuellement. On a vu à Bakou, avec beaucoup de virages lents, que certaines voitures étaient très compétitives. AlphaTauri a fini cinquième et Aston Martin était très compétitif aussi. Sur certaines pistes, ce genre d'écurie pourrait donc reprendre du poil de la bête."

"[Il nous faut] un peu de tout. Je ne pense pas que la voiture ait une faiblesse à résoudre, mais tous les domaines sont à améliorer." L'écurie franco-anglaise a fait savoir être prête à dépenser jusqu'à être à court d'argent pour ce faire.

Propos recueillis par Jonathan Noble