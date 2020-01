Ferrari recrute Arthur Leclerc, frère de Charles

Cinquième de F4 France en 2018 puis troisième d'ADAC F4 en Allemagne l'an passé, Arthur Leclerc a signé chez Prema Powerteam pour le championnat de Formule Régionale Européenne – compétition de niveau F3 dont le Champion et le vice-Champion en titre, Frederik Vesti et Enzo Fittipaldi, eux aussi alors chez Prema, ont désormais trouvé un baquet en FIA F3 pour 2020.

Charles Leclerc, quant à lui, avait rejoint le programme de jeunes pilotes Ferrari début 2016, avant de remporter coup sur coup les championnats GP3 et F2. Il fait désormais les beaux jours de la Scuderia en Formule 1.

"Je suis vraiment heureux d'annoncer que je vais m'engager en Formule Régionale avec l'une des meilleures écuries des catégories junior", déclare Arthur Leclerc, âgé de 19 ans. "J'ai fait mes tout premiers essais en monoplace avec Prema il y a deux ans et j'ai toujours rêvé de courir pour eux. Cette belle opportunité n'arrive pas seule, et je suis fier d'annoncer que je rejoins la Ferrari Driver Academy. Je suis très reconnaissant du soutien et de la confiance qui me sont accordés. J'ai hâte de reprendre le volant."

Ferrari a également recruté le pilote de karting Dino Beganovic, Suédois de 15 ans, qui a récemment remporté le championnat de Suède dans la catégorie OK Junior puis OK.

Les jeunes pilotes Ferrari en 2020