L'objectif de Ferrari ? Une SF-23 moins "pointue" et plus "docile"

Pour le Grand Prix de Miami, la Ferrari SF-23 a été dotée d'un plancher modifié avec une géométrie révisée devant les roues arrière, conçu pour rendre la voiture plus "docile". Charles Leclerc s'est par la suite accidenté en Q3, son coéquipier Carlos Sainz et lui déplorant l'absence de "flexibilité" de la voiture, qui les empêche de gérer les pneus et de changer de stratégie à mi-course.

Leclerc a terminé là où il avait commencé, en septième position, tandis que Sainz a été classé cinquième. Bien que le duo ait d'abord signalé que la voiture était moins nerveuse lors des essais libres du vendredi, Ferrari affirme que rendre la voiture de plus en plus "prévisible" reste une priorité.

Jock Clear – qui a dirigé la présentation technique de la Ferrari devant les médias le week-end dernier – a estimé que le comportement de la SF-23 était le fruit d'un mélange entre les réglages et ses caractéristiques aérodynamiques. Clear, qui occupe par ailleurs le poste de coach auprès de Leclerc, a expliqué : "C'est toujours une combinaison des deux. Avec un nouveau package aérodynamique élaboré au cours de l'hiver, il nous a fallu un certain temps pour trouver les réglages."

"Ce [nouveau] plancher contribue à placer la voiture dans une meilleure fenêtre, car les pilotes nous ont dit précédemment qu'elle était un peu trop pointue. Nous devons nous débarrasser de ce côté pointu. C'est probablement le principal objectif pour le moment, rendre la voiture un peu plus docile pour que les pilotes aient un peu plus confiance."

Carlos Sainz devant Fernando Alonso à Miami.

Ferrari apportera d'autres améliorations pour les GP d'Émilie-Romagne et d'Espagne. Auparavant, outre les modifications spécifiques aux circuits, la Scuderia avait également dévoilé en Arabie saoudite des plaques d'extrémités d'aileron avant et un plancher reprofilés.

Clear a souligné qu'à l'ère de l'effet de sol en F1, revoir la façon dont le plancher interagit avec l'aileron arrière et les pneus est un aspect crucial. Et ce point est d'autant plus important que le bord du plancher a été relevé de 15 mm en 2023, une mesure introduite par la FIA pour limiter le phénomène de marsouinage.

"La hauteur du plancher par rapport au sol a une influence énorme sur l'ensemble du package aérodynamique. Vous générez beaucoup d'appui au niveau du plancher et de l'aileron arrière, mais ils sont interconnectés. C'est donc dans ce domaine que la plupart des gens développent."

"Avec la section située juste devant la roue arrière, vous contrôlez le flux qui va soit à l'extérieur de la roue, soit à l'intérieur de la roue, et donc dans la zone du diffuseur. Les changements sont assez subtils... mais en fait, en termes d'aérodynamisme, ils sont très puissants. C'est juste une réponse aux commentaires que nous avons eus des pilotes lors des quatre premières courses sur les points faibles de la voiture."

"Vous pouvez légèrement déplacer l'air afin de donner au pilote un équilibre plus cohérent à moyenne vitesse, à haute vitesse, à basse vitesse, au freinage, en entrée et en sortie de virage. Dans tous ces domaines où le plancher bouge beaucoup, nous pouvons essayer de rendre la voiture un peu plus docile. Cela la rend plus prévisible pour le pilote."