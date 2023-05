Les crashs de Leclerc freinent Ferrari, selon Brundle

Dans la lignée d'une saison 2022 qui n'avait pas été parfaite pour lui, Charles Leclerc connaît une entame d'exercice 2023 compliquée. Au-delà de la question des résultats de la Scuderia Ferrari, bien évidemment loin des attentes suscitées par la bonne première moitié de saison passée, le Monégasque peine à réaliser des week-ends propres, sans erreurs amenant des sorties de piste.

La dernière en date fut lors des qualifications du Grand Prix de Miami, où il a connu une nouvelle sortie de piste en Q3. Si d'aucuns voient dans ces incidents des difficultés liées aux caractéristiques de la SF-23 ou bien le signe de l'engagement de Leclerc pour tenter d'en tirer le maximum, le contexte actuel les met encore plus sous une lumière négative.

En effet, la relation entre l'écurie et son pilote est sous le feu des projecteurs alors que Ferrari a enregistré quelques départs d'éléments clés dans le sillage de celui de Mattia Binotto en fin de saison passée et que Leclerc a lui-même quelques peu attisé la curiosité par un choix de mots étonnant lors d'une conférence de presse à Bakou.

En tout cas, qu'importe ce que l'avenir réservera : il faut selon Martin Brundle qu'il cesse de se mettre dans ces situations. "Ferrari a du mal à trouver du rythme en course, et une cinquième et une septième place, loin derrière, constituent un résultat médiocre pour eux", a-t-il d'abord commenté concernant l'épreuve de Miami, pour Sky Sports, avant de se pencher sur le cas de la sortie de Leclerc et de ses conséquences.

"Leclerc doit arrêter de crasher sa voiture, c'est un frein pour lui et pour l'équipe. Ces incidents ont toujours des répercussions au cours d'un week-end de course, et il avait besoin d'un nouveau plancher aéro après l'accident des qualifications, ce qui a peut-être contribué aux rebonds et aux problèmes qu'il a signalés pendant la course."

Si Brundle reconnaît l'engagement qui habite Leclerc, il estime qu'il doit désormais accepter d'en donner moins sur la piste pour bâtir sur le long terme : "Il est incroyablement rapide et engagé, et il peut se permettre de sacrifier une fraction de tout cela pour construire un meilleur week-end de course, et donc une meilleure saison. Il doit mener l'équipe vers de plus hauts sommets et ne pas encombrer l'atelier de réparation."