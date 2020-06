Vettel et Leclerc ont roulé avec la Ferrari 2018 au Mugello

Après un roulage promotionnel dans les rues de Maranello avec la SF1000, Charles Leclerc a pu parcourir un véritable tracé, celui du Mugello, qui appartient à Ferrari, au volant cette fois-ci de la SF71-H de 2018. En effet, si l'utilisation des monoplaces de la saison en cours est largement limitée (deux journées de 100 km maximum par an, avec des pneus de démonstration), celle des voitures vieilles de deux ans ne l'est pas autant et permet ce type de roulage, à l'image des tests réalisés par Mercedes à Silverstone et Renault au Red Bull Ring.

Le Monégasque a toutefois dû patienter puisque c'est Sebastian Vettel qui a débuté la journée. L'Allemand, qui quittera Ferrari en fin de saison, a repris ses marques en s'habituant également à la nouvelle réalité liée à la pandémie de COVID-19. Aussi, dans les photos de cette journée, on retrouve évidemment les images désormais de plus en plus habituelles des pilotes, de leurs mécaniciens et de leurs ingénieurs ou physio dont le bas du visage est couvert par un masque de protection.

Le directeur de l'écurie Mattia Binotto était présent au Mugello. Il a pu constater en personne l'humeur de Vettel, quelques semaines après l'annonce du divorce entre la Scuderia et le quadruple Champion du monde. L'occasion, surtout, de voir comment la distanciation physique se passe concrètement et comment cela affecte le fonctionnement à l'intérieur des garages, alors que par exemple les deux équipes de mécaniciens qui travailleront sur chaque monoplace n'auront pas le droit, lors des Grands Prix, d'interagir.

Pour Ferrari, ce roulage est aussi une occasion de récolter des données sur le circuit du Mugello qui semble être un candidat de plus en plus crédible à une seconde course en Italie. Le Grand Prix toscan pourrait ainsi avoir lieu à la mi-septembre.

