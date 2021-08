Gasly : La 5e place pour AlphaTauri, un "objectif personnel"

Avec 50 points et la huitième position du classement pilotes après 11 Grands Prix, Pierre Gasly ne connaît pas, sur le pur plan comptable, son meilleur début de saison en Formule 1. En effet, les saisons 2019 (où il était chez Red Bull) et 2020 avaient, à ce même stade, vu le Français glaner respectivement 55 et 53 unités. Mais dans un milieu de peloton qui se densifie d'année en année et après un retour du côté de Faenza à l'été 2019, une telle constance est le signe de très bonnes performances.

Parmi les résultats marquants de cette première partie de campagne, qui s'est achevée au soir du Grand Prix de Hongrie en même temps que démarrait la trêve, il y a évidemment le podium du GP d'Azerbaïdjan, fini à la troisième position, et la cinquième place avec meilleur tour à Budapest, au terme d'une épreuve qui avait pourtant mal débuté en raison des incidents du départ.

Au moment de tirer un bilan à mi-saison, Gasly a déclaré : "C'est le probablement mon meilleur début de saison depuis que je suis en Formule 1. Je crois qu'il a été vraiment fructueux. Nous avons évidemment déjà réussi à assurer un podium à Bakou cette année, ça a été le moment fort de ces dix premières courses."

"Je crois que nous avons eu de super samedis, d'excellentes qualifications, en plaçant la voiture en Q3 lors de la plupart des courses. Et c'était une grande réussite." Gasly s'est en effet hissé dans la dernière partie des qualifications lors de neuf des 11 GP écoulés, restant coincé en Q2 en Espagne et en Grande-Bretagne (lors des qualifications pour la course sprint). Avant application des pénalités sur la grille, sa position moyenne en Q3 est de 6,9.

"Le dimanche, ça n'a pas commencé aussi bien, et je pense que nous avons fait des progrès [par la suite] et avons réussi à nous battre avec des voitures assez rapides, parfois les McLaren, parfois les Ferrari. Et puis nous pouvons voir notre bataille au championnat se dessiner course après course avec Aston et Alpine."

"Vous savez, nous nous battons pour la cinquième place au championnat des constructeurs, ce qui n'est jamais arrivé à l'équipe, donc cela montre que nous réalisons une bonne année, et c'est l'un de mes objectifs personnels d'apporter cette cinquième place à ces gars, et ce sera une première [pour eux]. Je dois dire que c'est une saison assez passionnante jusqu'à présent pour nous."

Après la victoire d'Esteban Ocon pour le compte d'Alpine et la disqualification de Sebastian Vettel, arrivé second, du côté d'Aston Martin, la lutte pour la cinquième position du classement constructeurs a changé de visage. C'est désormais l'écurie tricolore qui est provisoirement dans le top 5, avec neuf unités d'avance sur AlphaTauri. Aston Martin accuse en revanche un retard de 20 points sur la structure italienne.