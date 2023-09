Gasly veut une Alpine plus étroite, la taille d'Ocon pose problème

Avant qu'ils ne deviennent coéquipiers chez Alpine, et même après, on a souvent opposé Esteban Ocon et Pierre Gasly. Leur première année de collaboration donne jusqu'à présent tort aux plus sceptiques, néanmoins se présente en vue de l'année prochaine une divergence... de taille ! Le physique totalement différent des deux pilotes pose une véritable question autour d'un compromis à faire pour les dimensions du cockpit de la prochaine monoplace d'Enstone.

Interrogé dans le paddock de Suzuka sur ses requêtes techniques pour 2024 et les éventuelles points de dissension avec son coéquipier en la matière, Pierre Gasly a révélé qu'il n'y en avait qu'un seul. Lui aspire à optimiser l'espace pour gagner en performance, quand Esteban Ocon est contraint par sa grande taille.

"C'est un peu comme si on allait dans la même direction, à part les très grands bras qu'il a !", explique Pierre Gasly. "Je demande un cockpit plus étroit pour des raisons évidentes de gain de performance, et il n'est pas très enthousiaste car il est apparemment très... Je ne sais pas comment il pilote, mais il a besoin d'un peu plus d'espace que moi. On verra comment ça va se passer, mais je dois dire que c'est probablement le seul domaine où il favorisera le confort plutôt que la performance. Mis à part ça, je pense que c'est très clair, la direction est la même et c'est très facile de travailler avec lui."

Les ingénieurs d'Alpine vont donc devoir choisir entre trancher clairement ou trouver un compromis permettant de satisfaire ses deux pilotes. "Je pense que l'équipe aura toujours à cœur d'exploiter au maximum l'espace qu'il y a", avance déjà Pierre Gasly. "Je suis content, j'ai beaucoup de place, mais on a un grand pilote avec de grands bras et de grandes jambes. On est en train de négocier, et il est évident que ça va aller dans le sens de la performance."

Esteban Ocon a besoin de plus de place que Pierre Gasly dans son cockpit.

Ce cockpit plus étroit "ne peut qu'aider et aller dans la bonne direction", assure-t-il encore avant de rappeler l'importance de cette première année au sein de l'écurie tricolore pour lister tout ce qui permettra de parfaire son adaptation pour la saison prochaine.

"Il y a tellement de domaines", rappelle-t-il. "Même si j'arrive avec un esprit très ouvert, que je veux tout faire correctement et essayer de comprendre les choses rapidement, il se passe tellement de choses en F1 que ça prend du temps, qu'on le veuille ou non. On peut toujours être performant, mais c'est impossible d'avoir cette constance dès la première saison avec une équipe, ce flux parfait que l'on peut comparer à celui que Max [Verstappen] a avec Red Bull."

"Il faut se connaître et vraiment travailler jusqu'à atteindre ce point ultime vers lequel je pense que l'on se dirige. Mais je suis certain à 100% que l'an prochain avec l'équipe, les mêmes personnes connaissant exactement ma manière de piloter et mes besoins exacts pour la voiture ainsi que les directions à prendre au niveau des réglages, ce sera plus efficace."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge

Lire aussi :