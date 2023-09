La F1 lui manque mais Vettel ne pense pas à un retour

Pour la deuxième fois cette saison, Sebastian Vettel est dans le paddock. Présent au Grand Prix du Japon à Suzuka ce week-end, le quadruple Champion du monde a mis en place une initiative en faveur de la biodiversité et de la protection des abeilles. Outre l'installation d'hôtels à insectes en bord de piste, elle se traduira de manière visuelle par le "Buzzin Corner" matérialisé au virage 2 par des vibreurs jaunes et noirs.

C'est lors de sa première visite de l'année, dans le paddock de Monaco, que le néo-retraité a proposé ce projet à Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1. Ce jeudi, l'Allemand est parvenu, dans le cadre de cette opération qui lui tient très à cœur, à réunir l'ensemble des pilotes de la grille.

"C'est absolument génial d'avoir le soutien des autres pilotes, de recevoir tout le monde, c'est quelque chose", se réjouit-il. "Des directeurs d'équipe et des team managers sont également venus, c'est toute la communauté qui s'est mobilisée. La présence de la plupart d'entre eux était formidable."

Depuis qu'il a quitté la F1 après son dernier Grand Prix avec Aston Martin l'an dernier, Sebastian Vettel n'est remonté qu'une fois dans un baquet, tout récemment lors d'un festival organisé par Red Bull sur le Nürburgring. Pas de quoi, néanmoins, lui donner des envies de retour.

"Pas pour le moment", tranche-t-il. "J'ai adoré ce projet [avec les abeilles]. C'est évidemment un petit projet, mais j'ai apprécié le temps passé dessus cette année, et j'ai eu beaucoup d'idées, beaucoup de choses sur lesquelles je me suis renseigné. La F1 a été le centre de ma vie pendant si longtemps. Quand tu en sors, tu réalises encore plus à quel point le reste du monde est grand, et à quel point d'une certaine manière la F1 est petite."

"Mais il ne faut pas oublier que c'est un sport excitant, un sport extraordinaire, et il y a des sensations incroyables en pilotant ces voitures. Alors oui, bien sûr que ça me manque. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il est probablement temps pour nous tous de passer à autre chose."

Il en a déjà été question sans que cela ne se concrétise encore mais Sebastian Vettel, qui met également en avant l'utilisation de biocarburants quand il remonte dans une F1 historique, pourrait à l'avenir s'inscrire dans d'autres projets portant ses valeurs au sein de la discipline.

"Je ne sais pas, il faut en parler à Stefano", temporise-t-il. "On verra, mais je veux juste faire le buzz autour de ce sujet, car c'est important pour moi, et j'ai le sentiment que ça devrait l'être pour nous tous, car ça nous concerne tous. On verra ce qui se passera après."

Propos recueillis par Jonathan Noble