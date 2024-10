Gasly encore en Q3 : "On s'attendait à avoir du mal à sortir de Q1..."

Dernier des EL3, Pierre Gasly abordait les qualifications du Grand Prix de Mexico 2024 de F1 sans réelles certitudes après une première partie de week-end difficile. Finalement, un peu plus d'une heure plus tard, le Français s'était hissé en Q3 avant d'en signer le huitième temps. De quoi lui donner le sourire, une semaine après avoir déjà placé l'Alpine, dotées des évolutions apportées par l'équipe à Austin, dans le top 10 sur la grille.

"Ça fait énormément de bien, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, tout au long du week-end", a reconnu le vainqueur du GP d'Italie 2020 au micro de Canal+. "Encore ce matin, on était derniers, on avait vraiment du mal avec le grip, la sensation dans la voiture n'était vraiment pas bonne et on a dû faire beaucoup de changements avant d'aller en qualifs. On s'attendait à avoir du mal à sortir de cette Q1 et, au final, on arrive à répéter une deuxième Q3 d'affilée."

"[Je suis] vraiment très content, je pense qu'on a bien réussi à optimiser ce qu'on avait. C'est aussi positif de voir que les pièces fonctionnent, même si la fenêtre [d'exploitation] a l'air assez étroite. Mais en tout cas, il y a du potentiel, il y a du positif."

J'ai vu l'écart avec Magnussen, c'est dommage parce que je finis la batterie avant la ligne d'arrivée.

Une pointe de déception pouvait même se lire chez Gasly qui n'a échoué qu'à six petits millièmes de la septième place de Kevin Magnussen, au terme d'un tour où l'utilisation de son système de récupération d'énergie électrique n'a pas été optimisée.

"J'ai vu l'écart avec Magnussen, c'est dommage parce que je finis la batterie avant la ligne d'arrivée, donc je perds de l'énergie et de la vitesse juste avant la ligne parce qu'on n'avait plus de batterie. Mais au moins on est encore une fois dans la bagarre pour la septième place et le top du [milieu de peloton] en qualifs, donc c'est vraiment bien."

Il espère évidemment ne pas revivre le scénario d'Austin, où sa bonne position sur la grille n'avait finalement abouti sur rien en course : "Nous sommes bien placés sur la grille de demain. La semaine dernière, nous avions connu un beau samedi avant un dimanche difficile. J'espère que nous en avons tiré les leçons et que nous pourrons nous battre pour les points."