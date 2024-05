Günther Steiner poursuit l'écurie Haas F1 en justice

Directeur de l'écurie Haas en Formule 1 de 2016 à 2023, Günther Steiner a saisi la justice contre l'écurie américaine. Non conservé par le propriétaire Gene Haas à l'issue de son dernier contrat, en décembre dernier, L'Italo-américain reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir versé certaines commissions couvrant la période des deux dernières années.

À la tête du projet d'écurie depuis 2014, avant même son engagement officiel dans la catégorie reine deux ans plus tard, Günther Steiner a payé l'hiver dernier le manque de résultats de la structure et la volonté de Gene Haas d'ouvrir un nouveau cycle. Depuis le début de la saison, c'est Ayao Komatsu qui lui a succédé, tandis que Haas F1 occupe après cinq Grands Prix la 7e place du championnat constructeurs avec 5 points inscrits.

Les documents du tribunal de Mecklenburg, dans l'état de Caroline du Nord, confirment qu'une procédure judiciaire a été entamée. La défense de Günther Steiner y indique : "Haas F1 a choisi de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Steiner. C'était son droit. Mais Haas F1 n'a pas le droit de refuser de payer à M. Steiner un montant dû au titre de son contrat de travail. Après avoir profité pendant des années de la réputation, de l'expérience et des relations importantes de M. Steiner en Formule 1, Haas F1 ne peut pas lui refuser les bénéfices qui lui sont dus."



Il est également reproché à l'écurie de continuer à vendre des produits dérivés à l'effigie de son ancien patron alors que Günther Steiner n'a pas donné son autorisation pour le faire à la suite de leur séparation durant l'intersaison.

"Haas F1 n'a pas le droit d'utiliser le nom, l'image et le portrait de M. Steiner ni de les exploiter dans quelque média que ce soit après la cessation de son emploi", peut-on lire. "Haas F1 n'a pas dédommagé M. Steiner pour l'utilisation non autorisée de son nom et de son image."

Depuis qu'il a quitté son poste, Günther Steiner reste très présent dans le paddock de la Formule 1, où il est notamment devenu consultant pour plusieurs chaînes de télévision. Il sera également présent en cette fin de semaine en Floride, pour le Grand Prix de Miami, dont il a récemment été nommé ambassadeur.