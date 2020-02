Haas dévoile sa F1 pour la saison 2020

Contre toute attente, Haas F1 Team a dévoilé les premières images de sa monoplace 2020 ce jeudi, à un peu moins de deux semaines du début des essais hivernaux de Barcelone. L'écurie américaine ne présentera pas la VF-20 physiquement avant la matinée des premiers tests, le mercredi 19 février, mais a tout de même souhaité révéler son apparence avant l'heure.

Cette monoplace, toujours propulsée par l'unité de puissance Ferrari, subit un changement de livrée attendu, puisque l'accord de sponsoring avec Rich Energy a été rompu en cours de saison dernière. L'équipe a choisi de revenir à ses couleurs traditionnelles, vues lors de ses trois premières saisons en F1. Ses pilotes ne changent pas puisqu'il s'agit toujours de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, duo maintenu pour la quatrième année consécutive.

L'année 2020 se veut synonyme de rebond pour Haas, qui sort de sa plus mauvaise saison en Formule 1 après avoir terminé neuvième du championnat constructeurs l'an passé. L'équipe avait raté le développement de la VF-19 suite à des problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste, n'inscrivant que 28 points.

"On ne fait pas de présentation, on fait juste le lancement", expliquait la semaine dernière Romain Grosjean dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "On va se concentrer sur l'essentiel et vraiment avancer le mieux possible, le plus vite possible sur la voiture."

"On est prêts. On attend de voir ce que la voiture vaut en piste. On a tous les chiffres de la soufflerie. Je pense que l'on a pas mal appris de l'an dernier. Maintenant, encore une fois, la seule réponse que l'on aura vraiment c'est quand on aura fait rouler la voiture et vu comment elle se comporte en piste."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.