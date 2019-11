Haas va tester un nouvel aileron avant en vue de 2020

Alors que l'écurie utilise une configuration d'aileron avant relativement inchangée depuis le début de la saison, Haas se dirige vers une géométrie qui se rapproche de celle de Ferrari. Elle comprend des éléments plus incurvés, qui s'abaissent à leur extrémité extérieure pour favoriser l'effet de dégagement du flux d'air autour des roues avant. La section ajustable de l'aileron est désormais composés de deux flaps, le troisième étant attaché au plan principal.

Il y a également des modifications au niveau des plaques d'extrémité, avec l'ajout d'un petit morceau rectangulaire pour aider, là aussi, à l'évacuation de l'air. La plaque d'appui se rapproche, dans la forme, du dessin actuel de Ferrari. Cet aileron sera confié à Kevin Magnussen lors des essais de vendredi, pour comparer avec l'ancienne spécification qui sera utilisée par Romain Grosjean.

"Nous allons tester quelque chose", a confirmé Gûnther Steiner, team principal de la structure américaine. "Il s'agit de mieux comprendre la voiture, ce n'est pas comme une évolution, mais c'est pour tester quelques variantes. Ensuite, nous pourrons nous pencher sur l'année prochaine pour comprendre ce que faisons." Cette pièce pourrait-elle être utilisée en course ce dimanche ? "Nous ne savons pas ce qui ressortira du test, nous n'avons pas encore décidé."

Haas est en difficulté depuis le début de la saison et a récemment fait le choix de revenir à sa spécification Melbourne pour tenter de comprendre la racine de ses problèmes et le fonctionnement de ses évolutions. Steiner a expliqué que l'aileron avant pouvait être au cœur d'une partie des soucis même s'il a suggéré qu'il y avait sans doute plus derrière cela. "L'aileron avant fait partie [du problème], c'est à l'avant et ça affecte tout, c'est pourquoi nous essayons différentes solutions pour voir. Mais ce n'est pas seulement l'aileron avant, ce n'est pas aussi simple que ça ; c'est l'aéro, c'est comme ça. Il faut revenir en arrière pour voir ce qui fonctionne ou pas, mais j'ai confiance dans le fait que l'on puisse corriger ça pour l'année prochaine."