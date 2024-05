Haas testera à Imola ses évolutions apportées en Chine

Haas a présenté ses premières évolutions majeures de la saison lors du Grand Prix de Chine il y a deux semaines. La VF-24 a été équipée de nouvelles cloisons de plancher, de nouveaux rétroviseurs, de nouvelles sorties de refroidissement et de nouvelles entrées de conduits de freins arrière.

Les deux pilotes de l'écurie américaine ont été compétitifs à Shanghai avec les nouvelles pièces. Kevin Magnussen a terminé en 10e position lors de la course sprint, tandis que Nico Hülkenberg a atteint la Q3 lors des qualifications de la course principale et a inscrit un point le dimanche en passant la ligne d'arrivée à la neuvième place.

Cependant, le format sprint en Chine a empêché Haas d'effectuer des tests comparatifs significatifs, ce qui se reproduira ce week-end à Miami, également hôte d'une course sprint. L'équipe devra donc attendre Imola pour comparer les données de la nouvelle et de l'ancienne version de sa monoplace, lors d'un week-end traditionnel.

"Les chiffres de la soufflerie ne sont pas tout, vous savez", a déclaré le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, lors de la conférence de presse du Grand Prix de Chine. "Comment la voiture performe réellement par rapport à la soufflerie… Ce que nous mesurons sur la piste cette année est un peu différent de ce que nous attendions de la soufflerie. Nous devons donc comprendre cela correctement."

Ayao Komatsu, directeur de Haas F1 Team, avec Kevin Magnussen. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Le Japonais s'est exprimé auprès de Motorsport.com sur le sujet après le bon week-end de Haas en Chine : "Je ne peux pas être assis là et vous dire si les améliorations ont fonctionné à 100 % où non. Comme il s'agissait d'un week-end sprint, nous ne pouvions pas faire de véritables comparaisons directes ou quoi que ce soit d'autre, mais nous pouvions mesurer en EL1. Il ne s'agissait pas de comparer, mais simplement de voir s'il y avait un problème flagrant ou non. Et nous n'en avons pas vu. Nous pensons donc que [les améliorations] fonctionnent. Mais je ne dis pas que c'est le cas à 100 %."

"Mais tant qu'il n'a pas été prouvé que [les évolutions] ne fonctionnent pas, je dois faire confiance au processus. C'est pourquoi nous avions décidé d'apporter des évolutions sur les deux voitures. La compétition est tellement serrée, si nous ne nous faisons pas confiance, quel est l'intérêt ? C'est donc ce que l'on fait et pour l'instant, nous ne voyons rien d'inquiétant."

Cependant, pour le Grand Prix de Miami qui sera la première course à domicile de la saison pour Haas, Komatsu s'attend à un gain de performance "très faible" : "Nous apportons [le package] en trois phases. Cette étape [en Chine] était, je dirais, un petit pas. Mais Miami sera encore plus petit, puis Imola sera un autre petit pas. Il s'agit donc d'un processus progressif."

"Si vous gagnez un dixième, vous savez à quel point cela change la position en qualifications... Et une position de [plus] en qualifications peut déterminer si vous allez passer votre premier relais dans le trafic ou dans l'air libre, n'est-ce pas ? Cela a un effet considérable. Donc, même si cela semble être une petite différence en matière de temps au tour, le résultat peut être énorme."