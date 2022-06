Lewis Hamilton confirme qu'il sera bien au Canada

Charger le lecteur audio

Parmi les pilotes les plus touchés par le marsouinage à Bakou, Lewis Hamilton a peiné à sortir de sa Mercedes après l'épreuve, victime d'un dos douloureux dont il s'est plaint tout au long du week-end mais également à la radio pendant la course. Cette situation a amené Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, à émettre des doutes sur la participation de son pilote au prochain Grand Prix, qui se tient dès ce week-end au Canada.

Toutefois, un peu plus de 15 ans après le premier de ses 103 succès en Formule 1, le septuple Champion du monde sera bien sur la grille pour le Grand Prix qui marquera le retour de la discipline à Montréal après deux années d'absence liées au COVID. Il l'a fait savoir, tout en donnant de ses nouvelles, sur Instagram.

"[Mon] dos est un peu douloureux et contusionné mais rien de grave heureusement", a écrit Hamilton. "J'ai fait de l'acupuncture et de la kinésithérapie avec Ang [Angela Cullen, sa physio] et je suis en route vers mon équipe pour travailler avec eux sur l'amélioration de la situation."

"Nous devons continuer à nous battre. C'est le moment idéal pour se serrer les coudes et nous le ferons. Je serai là ce week-end, je ne le manquerais pour rien au monde. Je souhaite à tout le monde une journée et une semaine extraordinaires."

S'exprimant hier sur Sky Sports à la sortie de sa voiture, Hamilton avait ainsi déclaré à propos de la course et du marsouinage subi : "J'ai simplement dû tenir bon et serrer les dents à cause de la douleur, et [avec] l'adrénaline. C'est impossible de décrire la douleur que l'on ressent, en particulier dans la ligne droite. Au final, on prie pour que ça s'arrête."

Plusieurs pilotes, au fil du week-end, ont exprimé leurs craintes concernant le problème des rebonds et du talonnage, au point de demander à la FIA d'intervenir pour s'assurer qu'ils n'aient pas à choisir entre leur santé à cout et long termes et leurs performances en piste.