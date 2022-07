Hamilton : "À Copse, on est passés à deux sans problème"

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton a retrouvé une Mercedes plus compétitive mais aussi un certain mordant. Heureux de son podium signé à domicile lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où il s'est surtout retrouvé dans le match pour la victoire, le septuple Champion du monde a évoqué l'incroyable passe d'armes avec Charles Leclerc après le restart en piquant indirectement mais très clairement Max Verstappen. La référence aux événements de l'an passé à Silverstone était sans ambiguïté lorsqu'il est revenu sur la manœuvre du Monégasque, qui l'a repassé par l'extérieur dans Copse avant de finalement céder définitivement un peu plus tard.

"Ça m'a beaucoup rappelé l'époque du karting, et j'ai l'impression que la Formule 1 revient à son meilleur niveau : le fait que l'on ait pu se suivre comme ça témoigne de la direction dans laquelle je pense que l'on va désormais", souligne Lewis Hamilton. "Je suis juste heureux d'avoir été de cette bataille, car ça faisait un moment que je n'avais pas été dans une telle lutte."

"Charles a fait un super boulot, quelle belle bataille ! C'est un pilote très raisonnable, clairement très différent de ce que j'ai connu l'année dernière. À Copse par exemple, on est passés tous les deux sans problème. Quelle bagarre. C'était vraiment un week-end incroyable."

"Plus très loin" de jouer la gagne

Lewis Hamilton et Charles Leclerc au combat à Silverstone.

Comme il l'a expliqué dès sa descente de voiture à l'arrivée, Lewis Hamilton estime que Ferrari ne pouvait pas être battu à la régulière, même s'il a tout fait pour s'accrocher, sans pouvoir résister non plus aux assauts de Sergio Pérez dans les derniers tours. Néanmoins, la satisfaction pour le Britannique est de voir Mercedes sur la bonne pente, avec des évolutions qui ont porté leurs fruits à quelques encablures de l'usine de Brackley.

"J'ai tout donné aujourd'hui", insiste-t-il. "J'étais en chasse derrière les Ferrari, mais félicitations à Carlos [Sainz]. Ils étaient simplement trop rapides pour nous. À la fin, je me suis battu avec Checo, mais ils étaient trop rapides pour moi. Je suis reconnaissant envers l'équipe pour tout le travail acharné qu'elle a fourni pour avoir des évolutions ici. On a fait un pas de plus vers [les top teams]. On doit continuer à redoubler d'efforts."

"Je pense que c'est extrêmement encourageant que nous ayons été dans cette lutte. Il y a eu des moments… Je veux dire par-là que pendant un bon bout de temps, j'étais dans le rythme des Ferrari, et même meilleur à certains moments. Et on a fait le meilleur tour en course à la fin, par exemple… Je ne crois pas que l'on avait été capables de le faire cette année. On avait des évolutions ce week-end et je crois que le rythme de course s'est clairement amélioré. C'est le point le plus fort de notre voiture cette année, de manière générale. Mais ça nous a vraiment aidés à nous rapprocher un peu plus. Je ne crois pas que l'on soit encore en position de gagner, mais on n'en est plus très loin."