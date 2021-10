Hamilton ne pouvait pas espérer mieux que la deuxième place

Lewis Hamilton avait débuté le week-end du Grand Prix des États-Unis avec huit dixièmes d'avance sur Max Verstappen, il l'a finalement terminé avec 1,3 seconde de retard sur son rival néerlandais. Le septuple Champion du monde a pourtant fait de son mieux pour barrer la route du pilote Red Bull en prenant la tête de l'épreuve à l'extinction des feux et en gardant une courte avance lors des premiers kilomètres.

Mais ce dernier a tiré le meilleur parti d'une stratégie audacieuse et agressive concoctée par le taureau rouge pour reprendre les commandes après la première salve d'arrêts et garder l'avantage jusqu'à la fin de l'épreuve, remportant ainsi sa huitième course de l'année.

En sortant de sa monoplace, Hamilton n'a pu que reconnaître sa défaite en indiquant que la victoire à Austin était hors de sa portée compte tenu du rythme de la RB16B depuis les premiers tours de roue. "Félicitations à Max, il a fait un super travail aujourd'hui", a commenté le pilote Mercedes. "C'était une course si difficile. J'ai pris un bon départ, j'ai absolument tout donné mais, au final, [Red Bull] avait tout simplement l'avantage ce week-end. Nous ne pouvions pas vraiment rêver de plus, mais je remercie chaleureusement mon équipe pour ces bons arrêts et ce travail acharné tout au long du week-end."

Ayant décalé son dernier arrêt de huit tours par rapport à celui de Verstappen, Hamilton bénéficiait de pneus durs en meilleur santé pour les dernières boucles, ce qui lui a permis de revenir rapidement sur les talons du Néerlandais. Toutefois, les perturbations aéro créées par la monoplace de tête n'ont pas permis au pilote britannique de porter une attaque.

"[C'était difficile] à cause de l'air sale et de la surchauffe des pneus", a précisé Hamilton au micro de Sky Sports. "La lutte jusqu'au premier virage était belle et j'ai pensé un court instant que nous pouvions gagner la course, mais il faudra attendre la prochaine."

Le classement du Grand Prix des États-Unis