Hamilton : La Mercedes "n'apprécie vraiment qu'un réglage"

L'équipe Mercedes poursuit sur sa pente ascendante : après la pole position décrochée par George Russell au Canada, suivie d'une troisième place pour le pilote anglais sur le Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal devant Lewis Hamilton, ce dernier s'est invité sur le podium à Barcelone pour la première fois cette saison, devançant cette fois son équipier et compatriote qui a mené les premiers tours en Catalogne.

Qualifié au troisième rang, le septuple Champion du monde a mené une course solide, et agressive, marquée notamment par un affrontement musclé avec la Ferrari de Carlos Sainz, et qui lui a permis d'aller chercher la troisième place, et de retrouver le top 3 pour la première fois depuis le Grand Prix de Mexico 2023.

"Nous nous rapprochons petit à petit", a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse d'après-course. "L'année dernière, nous étions très rapides ici, il faut donc prendre cela avec des pincettes, mais il est évident que lors des deux dernières courses, nous avons été relativement compétitifs. Je pense donc que nous avons un peu réduit l'écart, mais il nous reste encore deux bons dixièmes à essayer de trouver. Il faut simplement que tout le monde soit sur le pont et que l'on continue à pousser."

De fait, si les W15 font désormais jeu égal avec les Ferrari, qui semblent avoir baissé de rythme depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco, l'écart demeure conséquent avec les deux écuries de pointe, Red Bull et McLaren, désormais esseulées en haut de la hiérarchie. À Barcelone, Lewis Hamilton a conclu sa course avec 15,5 secondes d'écart sur le deuxième Lando Norris et sa McLaren, qui a lui-même terminé dans le sillage de la Red Bull victorieuse de Max Verstappen.

Alors que les Mercedes ont visiblement franchi un palier en termes de performances à la faveur des dernières évolutions apportées, notamment un nouvel aileron avant et un plancher plus léger, Lewis Hamilton estime que le package actuel ne sera pas suffisant pour se rapprocher des leaders.

"Non, je pense que c'est le maximum pour le moment", indique-t-il. "Mais nous sommes toujours en train de l'affiner grâce à des changements subtils. Nous sommes donc toujours en train de la peaufiner et nous continuerons à le faire tout au long de l'année. Mais nous avons besoin d'ajouter des choses, quelques éléments supplémentaires pour être en mesure de rivaliser avec ces gars-là."

La voiture n'apprécie vraiment qu'un réglage.

"Ce rythme est notre rythme, en gros, c'est-à-dire troisième ou quatrième ce week-end. Mais je pense que notre voiture est généralement assez vive, ce qui signifie qu'elle est souvent mal équilibrée. Il est très rare qu'elle soit équilibrée et qu'elle négocie les virages en douceur."

En plus de son caractère rétif en piste, la W15 demeure délicate à appréhender en termes de réglages et ne répond en fait favorablement que dans le cadre d'une seule configuration précise, comme le confie Hamilton.

"J'ai évidemment beaucoup expérimenté les réglages au cours des deux dernières années, mais la voiture n'apprécie vraiment qu'un réglage", poursuit le septuple Champion du monde. "Elle commence lentement à devenir plus agréable à piloter. Et enfin, [il y a la question des] pneus. Les pneus ont été un énorme problème pour moi."

"Je pense donc que c'était à moitié satisfaisants ce week-end. Si je peux faire encore quelques améliorations au cours des prochaines courses, je pense qu'il y aura davantage de performance."

Avec Alex Kalinauckas