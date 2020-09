Hamilton et Mercedes : les discussions vont bientôt avancer

Tandis que la saison 2020 avance à un rythme effréné en raison du calendrier alternatif et de l'enchaînement des week-ends, les négociations autour de la prolongation de contrat de Lewis Hamilton chez Mercedes durent encore. Les deux parties n'ont jamais caché leur intention de poursuivre l'aventure ces prochaines années, mais rien n'a encore été officialisé. Le sextuple Champion du monde est en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours et son renouvellement est attendu avant décembre car "Mercedes veut de la certitude sur l'année prochaine".

Cette affirmation de Toto Wolff n'est toutefois pas à interpréter comme une volonté de voir les choses s'accélérer à tout prix. Le directeur de l'écurie championne du monde rappelle que le calendrier plus chargé que jamais n'a pas vraiment laissé la place à ces discussions contractuelles. Ce week-end, le Grand Prix de Toscane constitue la neuvième course disputée en 11 semaines. Ce rythme va toutefois légèrement se ralentir, ce qui devrait permettre à Mercedes et Hamilton de finaliser leur nouvelle entente.

"C'est en cours, et je ne voudrais pas m'engager sur une date précise", précise Wolff. "Nous nous entendons très bien, mais quand il est question de détails, il faut juste avoir le temps de le faire. Avec les courses qui s'enchaînent les unes après les autres, nous ne voulons pas vraiment être distraits par des discussions contractuelles. Quand il y aura de plus grandes pauses, comme la semaine prochaine, nous irons vers une issue satisfaisante. Mais je ne sais pas quand ce sera annoncé."

"Nous n'avons pas regardé le contrat ces trois dernières années et nous ne l'avons jamais sorti du tiroir. Parfois les situations évoluent, l'environnement change, et nous sommes donc à un moment où nous voulons un nouveau bail, une nouvelle partie de notre aventure commune. Nous sommes juste en train de discuter."

La situation est paradoxale puisque l'avenir de Toto Wolff est également très flou. Lui aussi est en fin de contrat et, s'il exclut tout départ, il a multiplié les déclarations laissant penser que son rôle futur devrait évoluer. "Je veux rester chez Mercedes", répète-t-il encore ce week-end. "J'adore les gens qui sont ici à et Brixworth, c'est un groupe très soudé."

La prolongation de contrat de Lewis Hamilton et celle de son patron vont-elles de pair ? "Il n'y a pas de lien", martèle Wolff. "Naturellement, nous sommes liés par les émotions et nous sommes devenus amis, nous regardons beaucoup ce que fait l'autre, mais il sait que même si je ne suis plus là, il aura une grande équipe. De la même manière, s'il partait, nous perdrions le meilleur pilote, mais le monde continuerait de tourner et nous tenterions de trouver quelqu'un qui s'en rapprocherait."