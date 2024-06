Hamilton sur sa qualification : "Le grip a tout simplement disparu"

Leader de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Canada, trois dixièmes devant le reste de la grille, Lewis Hamilton semblait être l'un des favoris pour la pole position. Toutefois lors de la dernière phase des qualifications, le Britannique n'a pu faire mieux qu'une septième position, alors que son coéquipier de chez Mercedes, George Russell, s'emparait de la première place sur la grille avec une avance de presque trois dixièmes sur l'autre W15.

L'exercice des qualifications semble réellement poser problème au septuple Champion du monde cette année puisqu'il n'a jamais dépassé la septième place sur la grille de départ. C'est en effet un domaine où son coéquipier a largement l'avantage : sur les 11 courses effectuées depuis le début de la saison, sprint inclus, Hamilton ne s'est qualifié devant Russell qu'à deux reprises, lors du GP du Japon et pendant le sprint en Chine.

Sur le circuit Gilles-Villeneuve, le pilote de 39 ans ne comprend pas pourquoi le comportement de sa monoplace a radicalement changé entre le samedi matin et le samedi après-midi, affirmant que la vitesse et le grip dont sa W15 avait fait preuve avaient simplement "disparu".

"Les qualifications ont été assez difficiles de mon côté. La voiture n'était plus la même dès le début", a déclaré Hamilton. "La voiture fonctionnait très bien tout au long du week-end et dès que nous sommes arrivés aux qualifications, ça s'est volatilisé. Le grip a tout simplement disparu. Pendant la troisième séance d'essais libres, j'avais beaucoup de rythme, puis arrivé en qualifs, les pneus ne fonctionnaient plus."

Le Champion du monde avait déjà pointé du doigt la fenêtre de fonctionnement des pneus Pirelli, la qualifiant de la plus petite qu'il avait vu de toute sa carrière. Néanmoins, les raisons du manque de performance de sa monoplace en qualifications sont toujours inconnues.

Hamilton a également ajouté qu'il n'avait rien changé au niveau de ses réglages entre les EL3 et la séance qualificative. Visiblement frustré de ce résultat, le pilote a finalement terminé l'interview en déclarant avoir "hâte de rentrer à la maison".

Toto Wolff, directeur de Mercedes, ne semble pas avoir plus de réponses que son pilote. En plus du manque de performance de Hamilton, la fin des qualifications était très serrée, même pour George Russell qui a obtenu la pole avec un temps égal à celui de Max Verstappen. Wolff souhaiterait comprendre pourquoi l'avance que les Mercedes affichaient en essais libres ne s'est pas transposée en qualifications.

"Il semblait que Lewis avait l'avantage [en EL3], et les deux voitures battaient confortablement tout le monde", a déclaré l'Autrichien. "Puis à la fin, c'est devenu tellement serré, pour George [comme pour] Lewis. Nous ne comprenons pas pour l'instant pourquoi cela n'a pas été un peu plus en notre faveur. C'est étrange parce que [Lewis] était vraiment dans la course avec ses temps et qu'à la fin, il n'y a pas eu de résultat."