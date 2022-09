Hamilton et ce record qui n'a "aucune importance"

Charger le lecteur audio

Depuis ses débuts en Formule 1, Lewis Hamilton a remporté au moins une course lors de chaque saison complète. Il est le seul pilote de l'Histoire à avoir réussi cela, et est à égalité avec Michael Schumacher au nombre des saisons consécutives avec au moins un succès, à savoir 15.

Toutefois, cette série est en grand danger puisqu'il ne reste déjà plus que six occasions de la prolonger en 2022, au volant d'une Mercedes qui peine à véritablement jouer mieux que le podium. Hamilton vit ainsi sa plus longue période sans victoires depuis qu'il est dans le Championnat du monde, son dernier succès remontant au GP d'Arabie saoudite 2021.

Pour le Britannique, maintenir cette série n'a cependant "aucune importance". Il préfère se concentrer sur le fait de continuer à redresser la barre avec son écurie dont les progrès sont réels bien qu'insuffisants.

"Je ne suis pas concentré sur le record, mais bien sûr, j'essaie d'obtenir cette victoire cette année", a déclaré Hamilton. "Mais le record n'est pas important pour moi, tout simplement parce que je ne me soucie pas vraiment des records en général."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

"Je suis reconnaissant d'avoir eu chaque année, depuis 2007, l'opportunité de gagner", a-t-il ajouté. "Je crois vraiment que nous allons avoir une chance cette année, [il y a] encore quelques courses à disputer. Et c'est assurément un très gros objectif pour nous, en tant qu'équipe, de revenir à l'avant et de nous battre pour la tête."

Singapour pourrait offrir à Mercedes l'une de ses meilleures opportunités de victoire en cette fin de saison avec son tracé sinueux, très loin des caractéristiques de vitesse de Spa et Monza. Mais qui dit circuit en ville dit aussi tracé plutôt bosselé, ce qui pourrait poser de gros problèmes à la très sensible W13.

"Je ne sais pas du tout où notre voiture va être excellente", a déclaré Hamilton à propos des courses restantes. "C'était une surprise quand nous sommes montés dans la voiture [à Monza], et qu'elle semblait bien meilleure que [à Spa], complètement différente du week-end précédent. Mais j'espère que dans la majorité des cas, elle se comportera comme à Budapest et [Zandvoort] pour la suite des courses."