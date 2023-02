Hamilton : Rien ne m'empêchera de dire ce que je pense

Charger le lecteur audio

En décembre dernier, la FIA a créé la controverse en publiant une modification de son Code Sportif International (CSI) interdisant sans accord préalable de la fédération des "déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels" lors des épreuves. Même si l'instance a expliqué depuis qu'il s'agissait de la formalisation d'un procédé ayant déjà cours auparavant, nombre de pilotes ont exprimé leur mécontentement face à cette règle.

Figure emblématique de la F1, Lewis Hamilton est en outre l'un des pilotes les plus actifs sur le sujet, prenant régulièrement la parole sur les problématiques raciales, de diversité ou concernant les droits LGBTQ+ et n'hésitant pas à afficher son soutien à certaines causes. Interrogé sur ce serrage de vis de la FIA, le septuple Champion du monde a estimé pour sa part que cela ne l'empêcherait pas d'évoquer ce qui lui tient à cœur.

"Ça ne me surprend pas, mais rien ne m'empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui se posent", a déclaré Hamilton. "Je pense que le sport a toujours une responsabilité, celle de parler des choses et de sensibiliser les gens sur des sujets importants, en particulier lorsque nous voyageons dans tous ces endroits différents. Donc, pour moi, rien ne change."

Suite à la mise à jour hivernale du CSI, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré qu'il ne voulait pas que les pilotes utilisent la F1 comme une "plateforme pour un programme personnel privé", mais a nié que l'instance dirigeante cherchait à "faire taire les pilotes".

Toutefois, ce changement de règlement signifie que les pilotes pourraient être sanctionnés par la FIA s'ils enfreignent les règles relatives aux déclarations politiques. À la question de savoir s'il serait prêt à recevoir des sanctions dans ce cadre, Hamilton a répondu : "Je pense qu'il serait stupide de dire que je voudrais prendre des points de pénalité supplémentaires pour m'être exprimé sur certaines choses."

"Mais comme je vous l'ai dit, je vais continuer à dire ce que je pense. Nous avons toujours cette plateforme, il y a encore beaucoup de choses que nous devons aborder. Je pense que le soutien de Stefano [Domenicali, le PDG de la F1] a été incroyable. Je crois que tous les pilotes sont d'accord sur la liberté d'expression. Nous sommes tous d'accord sur ce point."