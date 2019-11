Hamilton et Vettel courent différemment contre Verstappen

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont accrochés au départ du Grand Prix du Mexique, le survirage du Britannique après avoir été poussé hors trajectoire par la Red Bull envoyant finalement les deux hommes dans l'herbe. Cinq tours plus tard, Verstappen a ensuite plongé à l'intérieur de l'autre Mercedes de Valtteri Bottas, mais a été touché à l'arrière droit par ce dernier, causant une crevaison qui a ruiné la course du Néerlandais.

Bien que Verstappen ne semble pas responsable de ces deux incidents, la conduite du pilote Red Bull dans le peloton a été abordée en conférence de presse d'après-course quand Hamilton, Sebastian Vettel et Bottas ont été interrogés sur leur approche face à Verstappen, et sur leur manière d'aborder les combats contre lui.

"Je pense que chaque pilote est un peu différent", a déclaré Hamilton. "Certains sont plus intelligents, certains sont très intelligents, agressifs, et certains sont bêtes. Avec l'expérience de la course contre ces personnes, vous laissez plus d'espace, tandis qu'il n'y en a pas besoin avec d'autres. Ils sont respectueux."

"Mais oui, il y a une probabilité de contact avec Max si vous ne lui laissez pas un espace supplémentaire, donc la plupart du temps, vous le faites. Comme je l'ai dit, de mon expérience, je n'avais pas assez d'espace pour lui en laisser davantage. Mais je ne pense pas que c'était intentionnel. C'est juste qu'il est un aimant pour ce genre de choses, mais j'ai néanmoins réussi à rattraper la voiture, heureusement."

Interrogé de la même manière sur un traitement différent réservé à Verstappen lorsqu'il l'affronte en piste, et sur le fait que Verstappen soit le pilote le plus agressif du peloton, Vettel a répondu à l'affirmative aux deux questions. Lorsqu'il lui a été demandé de développer ses réponses, il a simplement répondu : "Non, juste un copier-coller [de la réponse de Hamilton]. C'est vrai."

Décrivant l'incident ayant eu lieu dans le stade, Bottas a ajouté que Verstappen l'avait cherché : "Pour moi, il est apparu de nulle part à l'intérieur du virage 13 et, vous savez, je ne pouvais pas disparaître. Il a plongé et nous nous sommes touchés. Il a eu une crevaison pour ça... oui, je ne pouvais pas l'éviter, je pense qu'il a mérité sa crevaison. Mais je ne sais pas, chaque pilote est différent. Certains sont plus agressifs, d'autres moins."