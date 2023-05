Honda n'aurait "aucune objection" à retrouver Alonso

Alors que Honda vient d'annoncer son retour officiel en Formule 1 aux côtés d'Aston Martin à l'horizon 2026, les regards se tournent forcément vers Fernando Alonso. L'Espagnol, de retour cette année au premier plan grâce à une AMR23 lui ayant permis de signer quatre podiums en cinq Grands Prix, a évidemment connu des épisodes compliqués avec le motoriste nippon à l'époque de son second passage chez McLaren.

Le constructeur faisait un véritable retour en F1 en s'associant exclusivement avec McLaren après six années de réelle absence, et n'avait pas pris par le bon bout le défi du V6 turbo hybride. Les difficultés de l'alliance se sont amoncelées et les nombreux problèmes rencontrés à l'époque ont largement marqué les esprits, comme le fameux message radio du double Champion du monde comparant l'unité de puissance japonaise à un "moteur de GP2" lors du GP du Japon la même année.

S'il a exprimé des regrets sur ce message, l'incident est resté et n'est pas véritablement passé auprès des responsables de l'époque côté Honda. Toutefois, au moment où le motoriste annonce son retour en tant que partenaire d'usine avec Aston Martin et où il ne paraît pas totalement impossible qu'Alonso soit potentiellement toujours du côté de Silverstone dans trois ans, la hache de guerre semble enterrée.

Interrogé sur la possibilité pour Honda d'autoriser Alonso à piloter l'une de ses voitures, le président de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, a déclaré : "Si nous devons à nouveau faire équipe avec Alonso en tant que pilote, nous n'aurons aucune objection à ce qu'il prenne le volant."

Martin Whitmarsh, PDG d'Aston Martin Performance Technologies, a expliqué que la présence d'Alonso dans l'équipe n'avait jamais été un point de discussion avec Honda, malgré l'histoire récente qui les lie. "Non, ça n'a pas été le cas. Il est clair que Fernando fait un excellent travail dans l'équipe et nous sommes ravis qu'il en fasse partie. Sa contribution est importante, tant sur la piste qu'en dehors."

L'histoire récente entre Fernando Alonso et Honda a surtout été marquée par des frustrations.

"Il est évident que j'ai parlé à Fernando, il y a quelque temps, de la direction que nous voulions prendre. C'est une personne très intelligente. Je suis sûr que tout le monde fait référence à certains commentaires qui ont été faits, probablement dans le feu de l'action, une fois, et qui ont été assez mémorables, je suppose, pour certains. Mais je pense qu'il comprend et respecte ce que fait Honda."

Whitmarsh a suggéré qu'Alonso était bien conscient que le statut actuel de Honda en F1, en tant que vainqueur du championnat avec Red Bull, était à mille lieues de sa première incursion dans l'ère turbo hybride avec McLaren.

Il a ajouté : "Honda a remporté les Championnats du monde [pilotes] 2021 et [pilotes et constructeurs] 2022 et, à moins que nous ne puissions les battre cette année, ils sont partis pour le faire à nouveau. C'est donc un très bon partenaire pour nous. Et je pense que Fernando en est conscient."

"Toutefois, 2026 est probablement en dehors de son horizon de planification pour le moment. Nous devons lui donner une voiture capable de gagner régulièrement des courses. Nous avons fait un pas en avant significatif cette année, mais nous ne sommes pas encore là où nous devons être."

"Nous continuons à développer l'équipe, les installations, et nous allons devenir plus forts. Et nous aurons une discussion avant 2026, j'en suis sûr, au sujet de Fernando, de sa situation et de son avenir. J'espère qu'il sera là pendant un certain nombre d'années et ce sera formidable s'il est aussi en forme et aussi compétitif qu'il l'est aujourd'hui. Ce serait également fantastique de l'avoir dans la voiture en 2026."

Honda a déclaré n'avoir aucune intention de s'impliquer dans le choix des pilotes Aston Martin. Watanabe a conclu : "Notre position reste inchangée et je pense que la sélection des pilotes de course relève entièrement de l'équipe, et non d'un fournisseur d'unité de puissance comme nous. Nous laisserons le choix des pilotes à l'équipe."