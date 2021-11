Horner ne veut pas qu'un accrochage décide du titre 2021

À plusieurs reprises cette saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont affrontés sur la piste et ont poussé leur combat au-delà des limites, résultant en un accrochage à Imola, à Silverstone et à Monza, ce dernier ayant même causé un double abandon. Par conséquent, certains observateurs s'attendent à ce que le chapitre de Monza ne soit pas le dernier de l'année et que les pilotes Red Bull et Mercedes soient de nouveau impliqués dans un contact, peut-être même en toute fin de saison.

"Quiconque sera devant [au championnat] va absolument essayer de faire pareil que dans les années Senna/Prost", a averti Toto Wolff dans les colonnes du Daily Mail, faisant référence aux Grands Prix du Japon 1989 et 1990, décisifs pour le titre mondial pilotes, qui s'étaient soldés par un accrochage entre Magic et le Professeur. Mais Christian Horner ne partage pas cet avis. Le directeur de Red Bull espère que le match entre Hamilton et Verstappen prenne fin sur la piste, ce qui serait bénéfique à la Formule 1, dont la popularité a atteint des sommets en 2021.

"Je pense que ce que nous souhaitons, c'est une lutte très fair-play jusqu'à la fin du championnat et je pense que n'importe quel pilote voudrait gagner le titre sur la piste", a indiqué Horner. "Nous sommes une équipe de compétiteurs. Si nous réussissons cet exploit, et c'est une tâche qui est énorme, nous ne voudrions pas remporter le championnat après un accrochage entre les deux pilotes. Il y en a déjà eu assez cette année."

"À Austin, je pense que nous avons vu un beau combat entre deux pilotes à leur meilleur niveau. Avec quelques courses comme Austin en plus avant la fin de l'année, je pense que la Formule 1 serait celle qui y gagnerait le plus. Personne ne veut voir un championnat être décidé dans un bac à gravier."

Jamais Verstappen n'avait mené le Championnat du monde de F1 et été impliqué dans la course au titre avant cette saison 2021. Pourtant, le Néerlandais a affirmé qu'il ne ressentait aucune pression supplémentaire alors qu'il a la lourde tâche de mettre fin au règne de Hamilton, en état de grâce depuis 2017. Et Horner n'a pas tari d'éloges sur son pilote.

"Ça a été si serré entre les deux pilotes depuis la première course, à Bahreïn, la lutte a été très intense", a ajouté Horner. "La manière dont Max a géré cela est admirable. C'est la première fois qu'il est dans cette situation en Formule 1, mais je pense qu'il s'en tient à ses principes, à sa façon de courir, à sa façon de piloter. Il a maintenant cinq ou six saisons d'expérience et il les utilise à bon escient."