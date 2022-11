Horner : "Verstappen n'a pas toujours les éloges qu'il mérite"

Charger le lecteur audio

La saison 2022 s'annonçait particulièrement disputée entre Red Bull et Ferrari, mais bien que Charles Leclerc ait remporté deux des trois premiers Grands Prix, c'est Max Verstappen qui a dominé l'ensemble de la campagne, donnant souvent le sentiment d'être intouchable. Le double Champion du monde s'est désormais octroyé 14 victoires en 20 courses, surpassant les 13 succès de Michael Schumacher en 2004 et de Sebastian Vettel en 2013 (respectivement en 18 et 19 épreuves). De surcroît, neuf de ces 14 triomphes ont été obtenus sans s'élancer de la pole position.

Or, Christian Horner est convaincu que son poulain n'est pas reconnu à sa juste valeur. "Aujourd'hui et cette année, nous sommes témoins de quelque chose d'exceptionnel", assurait le directeur de Red Bull Racing après le Grand Prix de Mexico. "Je pense que ses exploits n'ont pas forcément toujours les éloges qu'ils méritent : à mon avis, ce que nous voyons cette année, c'est un pilote aux performances absolument remarquables qui est vraiment à son meilleur niveau."

"Il a remporté le plus de Grands Prix en un an, en [20] courses. De plus, il a gagné deux courses sprint. Et il ne les a pas tous gagnés depuis la pole position : il a dû se battre et batailler pour beaucoup de ces victoires. Alors je pense que quand nous regarderons dans le rétroviseur à la fin de l'année, la saison réalisée par Max sera absolument remarquable. Il n'a pas commis beaucoup d'erreurs de pilotage, il a été parfait tout au long de la saison, et le niveau de constance qu'il est parvenu à atteindre est incroyable."

Avec huit victoires lors des neuf derniers Grands Prix en date, la domination de Verstappen rappelle forcément celle de Sebastian Vettel. En 2013, lorsqu'il était chez Red Bull, ce dernier avait non seulement égalé le record de victoires en une saison, avec 13 réalisations, mais avait surtout conclu l'année par neuf succès consécutifs.

"Je pense que l'équipe peut en être incroyablement fière", ajoute Horner au sujet de ces deux grands pilotes passés par Milton Keynes. "Il y a beaucoup de gens, dans la salle des ingénieurs, dans le garage et à l'usine, qui sont les mêmes personnes qui ont accompli ça avec Sebastian, et ils recommencent avec Max."

Propos recueillis par Luke Smith

