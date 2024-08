La dynamique face à McLaren peut également s'inverser selon Red Bull

Max Verstappen comptait sur son épreuve à domicile, aux Pays-Bas, pour retrouver la victoire et repousser Lando Norris au championnat du monde. Au lieu de cela, le Néerlandais est passé de 78 à 70 points d'avance sur le pilote McLaren. Et si l'écart est encore important chez les pilotes, celui des constructeur l'est beaucoup moins : Red Bull ne compte plus que 30 points de marge sur McLaren.

La dernière victoire de Verstappen remonte au Grand Prix d'Espagne, tandis que sa dernière pole position avait été réalisée en Autriche lors de la manche suivante. À Zandvoort, l'écurie autrichienne a donc enchaîné avec un cinquième week-end sans succès. Mais dimanche, la situation est devenue un peu plus préoccupante encore pour l'équipe basée à Milton Keynes après la victoire de Norris avec plus de 22 secondes d'avance au terme des 72 tours de course.

Lors de la conférence de presse d'après-course, Verstappen a admis que la situation devenait "alarmante" mais qu'il ne s'agissait pas de commencer à paniquer. "Ce week-end a été un mauvais week-end de manière générale, nous devons donc comprendre cela. Mais les dernières courses n'ont pas été fantastiques, donc je pense que, dans un sens, c'était déjà un peu alarmant. Cependant, nous savons que nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous essayons simplement d'améliorer la situation et c'est ce sur quoi nous travaillons. Mais la F1 est très compliquée."

De son côté, Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, est venu appuyer les propos de son pilote, estimant que l'heure n'était pas à la panique et qu'il fallait se concentrer sur l'amélioration de la RB20. Dans le même temps, l'Anglais a également salué la résurgence de McLaren.

"Sur la base de la performance, si c'est comme ça lors des neuf prochaines courses, oui, ce sera très, très difficile. Mais c'est la quatrième fois cette année, seulement la quatrième fois, que Max a vu son avance de points se réduire. Ce n'est que la deuxième victoire de Lando", a rappelé Horner.

"Mais nous savons que nous devons trouver de la performance. Nous avions 78 points, maintenant nous en avons 70 d'avance. Nous voulons nous assurer que nous augmentons notre avance, au lieu de la voir diminuer continuellement. De toute évidence, ils ont fait un pas en avant il y a quelque temps et leur voiture ici, en particulier avec Lando, était très impressionnante. Nous devons donc comprendre où et comment combler notre déficit."

Les progrès de McLaren, associés à la baisse de performance de Red Bull, montrent à quel point la tendance peut très vite s'inverser en F1. En seulement un an et demi, depuis le début de la saison 2023, McLaren est passée d'un statut d'équipe de fond de grille à celui d'une équipe montant régulièrement sur le podium, pour finalement atteindre la lutte pour le titre. Parmi la concurrence qui s'est affirmée face à Red Bull cette saison, on peut également citer les trois victoires de Mercedes, que l'on ne s'attendait pas à revoir aussi tôt sur la plus haute marche du podium.

"Cela montre simplement que les choses ont évolué très rapidement", explique Horner. "Nous gagnions des courses avec 20 ou 25 secondes d'avance et Stefano [Domenicali, président de la F1] nous demandait de ralentir lors des cinq premières courses. Cela peut changer très rapidement, ce qui signifie que cela peut également changer dans l'autre sens."

"Nous savons que nous avons un problème. Vous pouvez entendre que Max n'avait pas l'impression que la voiture répondait à ce qu'il voulait. Nous devons évidemment être capables de traduire cela dans des réglages qui fonctionnent avec ces pneus dans toutes les conditions. McLaren l'a fait avec Lando. Nous n'avons pas été en mesure de le faire, mais nous avons limité les dégâts en faisant en sorte, si l'on ne peut pas gagner, de terminer deuxième."