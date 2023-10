Jack Doohan en piste avec Alpine sur deux Grands Prix

Bis repetita chez Alpine. Comme en 2022, la structure d'Enstone va faire confiance au fer de lance de l'Alpine Academy pour respecter ses obligations quant au roulage obligatoire de jeunes loups en week-end de Grand Prix. Et comme en 2022, c'est sur les pistes de Mexico et d'Abu Dhabi que Jack Doohan va être mis à contribution, remplaçant tour à tour Pierre Gasly et Esteban Ocon en Essais Libres 1.

"C'est un immense honneur d'avoir l'occasion de piloter une Formule 1 lors d'un week-end de Grand Prix pour la deuxième année d'affilée", se réjouit Doohan, qui occupe actuellement la quatrième place du championnat de Formule 2 avec deux victoires à son actif. "Je suis extrêmement reconnaissant envers BWT Alpine F1 Team pour cette chance de piloter l'A523 aux Essais Libres 1 au Mexique et à Abu Dhabi. J'ai travaillé très dur cette année avec l'écurie dans mon rôle de réserviste. J'ai profité de chaque opportunité pour apprendre le plus possible et je me sens prêt à franchir un cap en prenant le volant pour l'équipe. Mon seul objectif est de faire ce que l'équipe attend de moi afin de contribuer positivement à nos résultats lors de ces deux épreuves."

"C'est avec grand plaisir que nous annonçons que Jack prendra le volant à Mexico et à Abu Dhabi pour les deux séances d'Essais Libres 1", ajoute Bruno Famin, directeur d'équipe par intérim. "Jack a travaillé dur tout au long de l'année en tant que pilote de réserve pour BWT Alpine F1 Team et son attitude pour apprendre les ficelles du métier dans ce rôle a été très agréable à voir. Sa principale priorité reste de conclure sa campagne en Formule 2 de la meilleure façon possible à Abu Dhabi. Nous sommes toutefois impatients de le soutenir lors de ces deux sessions de tests et de bénéficier de sa contribution aux performances de l'équipe."

Le point sur le roulage obligatoire des jeunes pilotes en Grand Prix