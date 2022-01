Button : "Dommage que McLaren n'ait pas persévéré avec Honda"

Le mois dernier, Honda a remporté son premier titre mondial en 30 ans avec Max Verstappen et Red Bull, après des décennies d'insuccès. Le motoriste japonais avait claqué la porte de la Formule 1 fin 2008, alors que le monde était frappé de plein fouet par la crise financière, avant de revenir en 2015 un an après le début de l'ère hybride.

Cependant, les problèmes de fiabilité s'étaient multipliés avec de surcroît un manque de performance non négligeable, et la relation entre McLaren et Honda n'avait pas tardé à se détériorer avant un divorce fin 2017. Cependant, le manufacturier nippon a alors noué des liens avec les écuries au taureau rouge, retrouvant le chemin de la victoire dès 2019 avant de remporter le titre mondial de justesse l'an passé.

Jenson Button, lui, a passé sept saisons chez McLaren dont les deux premières de l'ère Honda, avec une pige en 2017 également. Ayant participé à 142 Grands Prix avec ce motoriste, il est également l'auteur de la seule victoire de Honda en Formule 1 dans les années 2000. Il déplore que ce projet n'ait pas porté ses fruits.

"J'étais avec eux au début de ce projet, et ça n'a pas été facile pour eux", déclare Button à Motorsport.com. "Ils ont eu des difficultés quand ils sont arrivés dans l'ère hybride. Ils avaient évidemment quelques années de retard sur tous les autres. Beaucoup de problèmes de fiabilité. Et je trouve ça dommage que McLaren n'ait pas persévéré avec eux. C'était très facile pour eux de pointer du doigt quand ils n'étaient pas compétitifs, et ils ont pointé du doigt la partie la moins fiable, qui était le moteur."

"Or, en travaillant avec une écurie comme Red Bull avec toute leur expérience, il semble qu'ils aient désormais trouvé un partenariat vraiment bon. C'est agréable de voir Honda gagner à nouveau, car leur dernière victoire avant l'ère Red Bull était la mienne en 2006, ça fait longtemps dans le contexte du sport. C'est donc super de les voir gagner."

Honda a toutefois pris de nouveau la décision de quitter la Formule 1, au terme de la saison 2021, trouvant néanmoins un accord avec Red Bull pour que ses deux écuries continuent d'utiliser ses unités de puissance avec son soutien cette année. Red Bull Powertrains en prendra le contrôle total dès 2023.

"Ils sont si passionnés par la course, c'est dommage de les voir repartir. Mais j'ai une petite idée de ce qu'ils dépensent, et c'est beaucoup d'argent, alors je comprends qu'ils veuillent partir. L'heure est venue. Mais ils ont connu une année fantastique en F1 et c'est merveilleux pour eux, car ils n'ont pas connu les moments les plus faciles qui soient dans cette aventure", conclut Button, qui est désormais conseiller de l'écurie Williams, avec laquelle il avait fait ses débuts en Formule 1 en 2000.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi