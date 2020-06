Le jour où Bottas a convaincu Wolff de le soutenir

Aujourd'hui à la tête d'une écurie qui domine la Formule 1, Toto Wolff a multiplié les casquettes avant de diriger Mercedes. Variant ses activités au début des années 2000, l'Autrichien s'est notamment lancé dans le soutien et l'accompagnement de jeunes pilotes, parmi lesquels celui qu'il a sous ses ordres à Brackley, Valtteri Bottas. Pourtant, l'affaire n'était pas gagnée pour le Finlandais, qui a dû convaincre un Toto Wolff alors échaudé par ses précédentes expériences. En 2007-2008, le directeur de l'équipe de Formule Renault Motopark Academy cherchait à faire décoller la carrière de Bottas, âgé de 19 ans, et avait approché Wolff, qui dans un premier temps avait opposé une fin de non-recevoir à Timo Rumpfkeil.

"Lorsque les investissements ont commencé à se développer de plus en plus en compétition automobile, je me suis impliqué davantage", raconte Toto Wolff dans une vidéo publiée par Mercedes. "D'une certaine manière, j'essayais de rendre aux pilotes ce qui m'avait manqué, à savoir du financement et de l'encadrement. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui avait une équipe de Formule Renault en Allemagne, Timo. Il m'a dit : 'Il y a ce garçon exceptionnel qui roule pour une équipe privée finlandaise sous-financée et il est aux avant-postes, je vais le prendre l'année prochaine. Il n'a pas de manager'. J'ai répondu : 'Non merci, j'ai connu de mauvaises expériences avec certains pilotes qui étaient reconnaissants quand ils manquaient d'argent, et se révélaient être des Champions du monde pour oublier ça quand ils commençaient à en gagner. Je ne veux pas de ça.' Il m'a dit que c'était normal."

En rejoignant Motopark pour la saison 2008, Valtteri Bottas a très vite prouvé qu'il était au niveau dans le championnat Formula Renault NEC. De quoi revenir à la charge auprès de Toto Wolff avec quelques arguments solides à faire valoir…

Valtteri Bottas en 2008 dans le championnat Formula Renault NEC.

"Quelques mois plus tard, il [Timo Rumpfkeil] m'a rappelé : 'Je voulais juste te dire que Valtteri avait gagné ses deux premières courses de Formule Renault'. J'ai répondu : 'C'était prévu, n'est-ce pas ce que tu avais dit ?' 'Oui mais il a gagné la première course avec 27 secondes d'avance sur le deuxième, et la seconde course avec 24 secondes d'avance.' 'OK, c'est inhabituel'. Puis Valtteri a appelé pour demander s'il pouvait me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés, il est arrivé dans le bureau et a dit : 'Je ne suis pas intéressé par la recherche d'un manager, je veux juste vos conseils, car il y a des groupes qui sont intéressés pour me soutenir et j'aimerais juste avoir votre avis'. J'ai donné mon avis sincère et nous avons fini par avoir quatre investisseurs, un ami à moi, Willi, Mika Häkkinen et Didier Coton pour aider la carrière de Valtteri."

Le jour de cette première rencontre, Valtteri Bottas a fait très forte impression auprès de Toto Wolff : "Il est venu seul, il n'était avec aucun parent, dehors il neigeait et il portait simplement un pull. Dans un sens, il était tel qu'il est vraiment : acharné, compétitif, résilient, avec cette coquille calme, un bon Finlandais, derrière qui il y a ce gars très têtu et très compétitif."

Sacré Champion de GP3 en 2011, Bottas débutera en F1 lors de la saison 2013 chez Williams, écurie dans laquelle Toto Wolff possédait alors un actionnariat. Après quatre saisons à Grove, il a rejoint Mercedes pour la saison 2017 afin de remplacer Nico Rosberg, parti à la retraite.