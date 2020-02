Latifi : "Tous les problèmes de Williams ne sont pas résolus"

Le contraste avec l'an dernier est immense pour Williams. En 2019, l'équipe anglaise avait manqué les deux premières journées et demie des tests de pré-saison, sa monoplace n'étant alors pas prête, et la FW42 s'était avérée très peu compétitive pendant tout le reste de la campagne.

Cette fois, en trois jours, Williams a parcouru plus de 1500 kilomètres, et si la FW43 n'était que la neuvième monoplace la plus rapide aux mains de George Russell et Nicholas Latifi, elle ne semble pas être distancée par ses rivales de la même manière que la saison passée – même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Les ingénieurs de l'écurie n'ont pas caché que la FW43 était une évolution de sa devancière, et malgré les progrès réalisés, cette monoplace semble être une base perfectible. "Il y a vraiment des signes positifs", commente Latifi. "La voiture a encore des faiblesses, des choses qu'il nous faut encore résoudre, des soucis caractéristiques qui dérivent de l'an dernier, donc tous les problèmes ne sont pas résolus. Nous en saurons davantage d'ici les qualifications."

Williams pourrait bénéficier du fait que Latifi ait un ressenti similaire à celui de Russell. "Même l'an dernier, chaque fois que je faisais les EL1 à ses côtés ou les essais de pneus, les rookie tests, je disais toujours plus ou moins la même chose que les pilotes titulaires", souligne le Canadien. "Plus spécifiquement sur cette journée et demie de roulage [sur les trois jours partagés entre les deux pilotes, ndlr], mon feedback est exactement identique au sien. J'imagine que c'est bien pour l'équipe, elle a une direction dans laquelle pousser la voiture à l'unisson."

Latifi veut faire jeu égal avec Russell

Quant à ses objectifs personnels, Latifi préfère en savoir davantage sur la hiérarchie avant de les fixer, n'étant pas certain de la position de Williams par rapport à la concurrence. "Cela dit, en F1, la principale référence est toujours le coéquipier, car on est dans la même voiture", rappelle le vice-Champion F2 en titre. "George est un très bon coéquipier, j'ai donc hâte de l'affronter en course et de me mesurer à lui pour voir comment je me débrouille. Je dirais donc que l'objectif est simplement d'atteindre son rythme dès que possible. Bien sûr, comme je suis débutant, il est clair qu'il aura un avantage lors des premières courses. J'espère juste y arriver aussi vite que possible."

Russell, lui, a fait remarquer que Latifi était particulièrement bien préparé pour la Formule 1, ayant testé pour Renault (2016-2017), Force India (2018) et Williams (2019) ces quatre dernières années. Le Torontois est toutefois prompt à tempérer ce point de vue : "Je dirais que mon expérience globale de la F1 me donne certainement un avantage en tant que rookie. En même temps, je dirai que c'est probablement l'année la plus difficile pour faire ses débuts, au niveau des essais : deux journées de moins, plus d'essais en cours de saison, plus de rookie test. Il y a donc certainement moins de temps de piste avant les premières courses. Mais je me sens aussi préparé que possible pour ma première saison complète."

