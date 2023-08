Lawson devra "tout réapprendre" en cas de course sur le sec

Dimanche, Liam Lawson sera le 775e pilote de l'Histoire à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1 comptant pour le Championnat du monde. Le Néo-Zélandais, couvé par Red Bull et évoluant actuellement en Super Formula, remplace au pied levé un Daniel Ricciardo blessé à la main lors d'un accident en EL2.

Interrogé par Motorsport.com, sur les coulisses de sa titularisation, celui qui était initialement présent à Zandvoort pour assurer ses fonctions de pilote de réserve pour les équipes Red Bull et AlphaTauri, a indiqué : "Ça été très rapide. [...] J'ai appris que [Ricciardo] s'était blessé aux mains. Nous sommes donc allés au briefing des pilotes [vendredi soir] par précaution. Et c'est au milieu du briefing que j'ai reçu un message."

"J'étais très concentré pendant la seconde moitié du briefing ! J'avais beaucoup de choses à assimiler, j'ai compris que j'allais devoir apprendre énormément de choses dans les 24 heures suivantes."

Lawson n'a eu qu'une seule séance d'essais libres pour se familiariser avec sa monture, Ricciardo ayant pris part à la journée du vendredi. Ainsi, le jeune rookie a fait un saut dans l'inconnu au coup d'envoi des qualifications, d'autant plus qu'elles se sont déroulées sur le mouillé et que le Néo-Zélandais découvrait les gommes sculptées de Pirelli.

La performance n'était donc pas l'objectif de la journée mais l'accumulation d'expérience. Vingtième à l'issue de la séance, Lawson se tourne désormais vers la course, qui ne sera pas une mince affaire en raison des prédictions météo. Si la pluie risque une fois de plus perturber la journée, le Grand Prix pourrait se dérouler sur le sec et contraindre Lawson à "tout réapprendre".

"J'aurais certainement aimé me préparer davantage, en particulier avec les deux premières séances d'essais, mais j'ai attendu toute ma vie pour une opportunité comme celle-ci. Je la saisis donc des deux mains et j'en tire le maximum", a-t-il indiqué à Motorsport.com.

Et Lawson d'ajouter : "Demain, si [le circuit] est sec, je devrai tout réapprendre car je n'ai jamais roulé sur le sec [ce week-end]. Ce sera donc une course très difficile. Je suis surexcité en même temps. Je sais que ce sera difficile et je sais que nous avons beaucoup à faire. Je pense donc que nous cherchons simplement à faire une course propre. Ça va être très, très difficile dans cette situation. La courbe d'apprentissage sera énorme. D'ici la fin de la course, j'espère être beaucoup plus à l'aise dans la voiture. C'est vraiment l'objectif à atteindre."

Propos recueillis par Adam Cooper