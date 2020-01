Leclerc : "J'ai encore beaucoup à apprendre" de Vettel

Leclerc a signé plus de poles, de victoires et inscrit plus de points que Vettel lors de la saison 2019 de Formule 1. Une saison où, en dépit du statut de leader dont bénéficiait l'Allemand dans les "situations de 50/50", les deux hommes ont souvent été impliqués dans des cas où Ferrari a dû user de consignes. Au Brésil, ils sont même allés au contact, entraînant l'abandon de leurs monoplaces.

Invité exceptionnel du salon Autosport International ce dimanche, Leclerc s'est exprimé sur l'aspect positif d'avoir Vettel à ses côtés et notamment pour lui ouvrir les yeux sur le travail à faire pour se montrer performant. "J'ai vraiment beaucoup appris. Je veux dire, il est extrêmement professionnel, et il va beaucoup dans les détails. Et Seb, c'est aussi une personne très gentille."

"Nous avons bien travaillé ensemble. Évidemment, nous avons eu des moments difficiles en piste, lors desquels nous avons tous les deux appris, et j'espère que des choses comme le Brésil ne vont pas se reproduire. Mais en fin de compte, je pense que nous sommes suffisamment matures, en dehors de la voiture, pour travailler ensemble et pour essayer de la développer de la bonne manière."

"Mais je crois que dans la façon dont il travaille avec l'écurie et les ingénieurs, j'ai beaucoup appris et j'ai encore beaucoup à apprendre. Il va beaucoup dans les détails, comme je l'ai dit, et des choses que je n'aurais jamais pensées utiles pour les ingénieurs, il va tout dire. Parfois, je suis juste là à écouter pendant une heure ce qu'il a à dire concernant la séance. Il est juste très, très intéressant."

Alors que 2020 sera la dernière saison de la réglementation actuelle avant la révolution de 2021, Leclerc estime qu'elle sera tout de même essentielle pour poser les bases de l'avenir au sein de la Scuderia, avec laquelle il a prolongé son contrat jusqu'en 2024. "Je pense que 2020 sera une année très importante, où les équipes vont évidemment beacoup investir en raison du plafond budgétaire qui va arriver en 2021. Je vais essayer d'être aussi prêt que possible pour 2021 car je pense qu'il va s'agir d'une grande année. Et j'espère que nous allons travailler correctement avec l'équipe pour construire la bonne voiture afin de pouvoir gagner le championnat."

Avec Jonathan Noble

La carrière de Charles Leclerc en images

