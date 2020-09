Leclerc et le calvaire Ferrari : "Ça ne peut pas continuer comme ça"

Les espoirs de Ferrari de bien figurer au terme du Grand Prix de Belgique étaient minces : s'il a été possible de tirer une maigre satisfaction du fait d'avoir accédé à la Q2 lors des qualifications, la course a cruellement mis en lumière les problèmes de la SF1000.

Sans surprise, les luttes directes en piste se sont résumées, face à des monoplaces pas forcément beaucoup plus rapides ailleurs, à voir les adversaires directs non motorisés par le cheval cabré déposer littéralement les voitures de la Scuderia dans les longues portions de pleine charge, avec ou sans DRS, en attaque ou en défense.

Une course frustrante, à laquelle s'est ajoutée pour Charles Leclerc, un premier arrêt au stand sous Safety Car où les pneus durs n'étaient pas prêts (ce qui l'a fait hurler un "putain de sa race" venu du cœur alors qu'il n'avait pas fermé sa radio, pour lequel il a rigolé, gêné, quelques instants plus tard en se rendant compte qu'il avait été entendu) et des problèmes techniques, avec nécessité de réinjecter de l'air dans le système du moteur, qui lui ont coûté quelques secondes de plus à chaque passage par les puits.

Quatorzième au terme des 44 tours de l'épreuve, il n'en tirait absolument rien de bon. "[La situation] je ne la vis pas bien, pas bien du tout", a-t-il lâché au micro de Canal+. "C'est vraiment, vraiment... pas top du tout. Je n'ai pas vraiment les mots, très honnêtement. Après une course comme ça, ce n'est pas facile. Il va falloir qu'on trouve quelque chose et qu'on réagisse parce que ça ne peut pas continuer comme ça."

"Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui s'est bien passé, on a essayé un deuxième arrêt au stand pour essayer de... bah, pour essayer quelque chose parce que très honnêtement, dans la position où j'étais, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. C'était impossible de dépasser dans la ligne droite pour moi, donc on a essayé de faire un deuxième arrêt mais bien sûr, avec le problème qu'on avait, on a perdu pas mal de temps."

"Et ensuite, quand on était reparti, on était de une, pas assez rapide, et de deux, [il était] impossible de doubler quand on arrivait derrière les voitures ; je suis resté coincé derrière Romain [Grosjean] pendant pas mal de tours."

"Ce n'est pas facile, mais après c'est aussi mon job maintenant de retourner voir l'équipe, d'essayer de les motiver, parce que très honnêtement ce n'est pas facile, bien sûr pour nous les pilotes, les gens qui nous suivent, mais aussi pour tout le team qui travaille vraiment très dur pour revenir là où on voudrait être, donc voilà, il va falloir bosser dur pour essayer de trouver ce qui ne va pas."

Des mots qui semblent tout autant destinés à Ferrari qu'aux tifosi, forcément mécontents, qui seront les grands absents du Grand Prix d'Italie du week-end prochain à Monza mais qui pourront, en nombre très limité, assister au Grand Prix de Toscane la semaine suivante au Mugello. Pour Leclerc, ces deux courses pourraient être des extrêmes pour son écurie : "Malheureusement, je pense qu'à Monza ce sera pareil ou pire, et ça n'est pas bon signe. Mais bon, j'espère qu'à partir du Mugello on pourra revoir un peu la lumière du jour et que ça ira mieux pour nous."

