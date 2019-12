Leclerc serait heureux d'accueillir Hamilton chez Ferrari

La fin du contrat actuel de Lewis Hamilton en 2020 suscite d'ores et déjà des rumeurs sur son avenir. Le Britannique, qui vient de remporter son sixième titre mondial et le cinquième avec Mercedes, est lié à la Scuderia Ferrari par des rumeurs ayant fait état de rencontres avec John Elkann, président de Fiat Chrysler Automobiles. L'engagement de Sebastian Vettel avec Maranello prenant fin en 2020 également, il est aisé de penser que c'est l'Allemand qu'Hamilton remplacerait en cas de transfert.

Et selon toute vraisemblance, il ferait alors équipe avec Charles Leclerc, star montante de la discipline, vainqueur de ses deux premiers Grands Prix cette année. En tout cas, le Monégasque est prêt à accueillir le sextuple Champion du monde : "Bien sûr. Au final, nous sommes en Formule 1 et nous voulons nous battre contre les meilleurs. J'ai eu une grande opportunité cette année d'avoir Seb, qui est quadruple Champion du monde, à mes côtés et j'ai beaucoup appris de lui. On peut toujours apprendre de ce genre de champions, donc oui, évidemment."

Dans le duel interne chez Ferrari, Leclerc a battu Vettel en terminant quatrième du classement avec 264 points contre 240. Il est le premier équipier à battre l'Allemand sur une saison depuis Daniel Ricciardo, en 2014 chez Red Bull Racing.

Du côté de Hamilton, la situation n'est pour le moment pas aux grands choix de carrière et il s'est refusé à participer à la rumeur : "Naturellement, tout ce qui se passe derrière des portes closes est évidemment toujours privé, quelle que soit la personne avec qui vous discutez. Je pense que depuis de très nombreuses années, je ne me suis jamais posé et n'ai jamais envisagé d'autres options, parce que nous nous sommes directement engagés sur le chemin qui est le nôtre. Honnêtement, je pense toujours que nous sommes sur ce chemin et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse changer la donne."

"Je sais que Toto [Wolff, le directeur exécutif de Mercedes] évalue aussi ses options sur son avenir et lui seul saura ce qui est le mieux pour lui et sa famille. Donc j'attends de voir ce qu'il va faire. J'aime l'endroit où je me trouve, donc ça ne sera clairement pas une décision prise à la hâte de faire autre chose, mais évidemment je pense qu'il ne peut être qu'intelligent et sage pour moi de me poser et de réfléchir à ce que je veux ; [surtout] s'il s'agit de la dernière période ou étape de ma carrière."